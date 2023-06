Un hombre de 28 años fue detenido y acusado del femicidio de su pareja, una joven de 25, embarazada de ocho meses, quien ayer fue hallada asesinada de un balazo en el pecho en su casa de la localidad bonaerense de Monte Chingolo, partido de Lanús, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



Se trata de Germán Pérez, quien inicialmente denunció el hallazgo de su pareja muerta en la comisaría local, aunque quedó detenido luego de que vecinos declararan haber escuchado una discusión a los gritos y un disparo la noche de ayer, cerca de las 20, en la casa de la pareja, situada en Blas Parera al 800 de esa localidad de la zona sur del conurbano.



La víctima fue identificada por la policía como Tamara Cortez (25), quien estaba embarazada de ocho meses y fue halla tendida en el suelo de su habitación, asesinada de un tiro en el pecho, según dijeron a Télam los voceros consultados.



Tras la denuncia de Pérez en la seccional sexta de Lanús, llegaron al lugar policías de la zona y médicos de la Unidad Sanitaria Nicolás Natiello, quienes constataron el fallecimiento de la joven embarazada.



Cuando por orden la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 8 de Lanús, María Soledad Garibaldi, las pesquisas realizaron tareas en la zona, detectaron contradicciones en los dichos de Pérez y obtuvieron información de los vecinos que los llevó a sospechar que estaban ante un femicidio, dijeron los informantes.



De acuerdo con las evidencias obtenidas, la pareja mantuvo una fuerte discusión porque Cortez le habría manifestado a Pérez su decisión de separarse debido a los maltratos a los que era sometida.



Al parecer, cuando el hombre llegó a la casa encontró a su pareja con valija ya lista para irse, por lo que tras una pelea tomó un arma y la mató, añadieron las fuentes.



Ante el peso de la evidencia, la fiscal dispuso la aprehensión de Pérez cuando se encontraba en su vivienda y está previsto que lo indague en las próximas horas.



"No tenés perdón. Sos un cobarde hdp. La vas a pagar, no tuviste piedad, le arrebataste la vida a dos hermosas personitas. Justicia, que se haga justicia mi reina y que dios te tenga en la gloria", escribió en la red social Facebook una amiga de la víctima. La misma persona agregó: "Escalada no te va dejar caminar hdp y yo me voy a encargar que Chingolo sepa lo cobarde que sos Germán Pérez".

Fuente: Télam