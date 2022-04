Una noticia conmovió y generó repudio en la provincia de Neuquén. Un policía secuestró, golpeó y violó a una niña de 5 años. El oficial quedó detenido bajo prisión preventiva. Asimismo, se supo que ya tenía otra causa por posesión de pornografía infantil.

Todo sucedió en la localidad de Chos Malal, cuando la menor salió de su casa rumbo al quiosco para comprar chupetines. En las últimas horas, se conocieron imágenes que exhiben cómo el efectivo captura a la nena y la obliga a subir a un auto.

Una tía de la pequeña, Roxana, narró a una radio local lo ocurrido: “Mi papá la vio entrar al kiosco e ingresó a su casa dos segundos a buscar un destornillador, salió y como mi sobrina no aparecía, fue al comercio y le dijeron que había comprado chupetines y que se había ido. La nena está mal, no se despega de su mamá. Este tipo la agredió. Le decía te callás, o si no te pegó. Ella lloraba mucho”, contó Roxana con la voz entrecortada.

En tanto, la abuela de la niña contó a otro medio local que la pequeña había salido de su casa alrededor de las 18.30 del viernes y tardó en volver. “Fue un momento muy difícil, una desesperación muy grande”.

Según informó El Trece, la familia pidió las cámaras de seguridad de la zona, que filmaron el momento en que el policía intenta que la nena ingrese a la fuerza a un vehículo.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén señalaron que el acusado circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa, bajó y alzó a upa a la niña cuando salía del comercio y la subió violentamente al auto, lesionándole una de sus manos. La supuesta violación habría ocurrido en la casa del hombre.

La Justicia informó que la causa quedó caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, doblemente calificado por la edad de la víctima y por ser el acusado un funcionario policía”.

El cuerpo policial de la provincia de Neuquén informó que el efectivo fue separado de sus funciones a raíz de lo ocurrido.