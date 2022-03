En las últimas horas detuvieron al adolescente señalado como presunto autor de la violación de un nene de 3 años sucedida el fin de semana en el Barrio Conjunto XIII, Chimbas.

El joven de 16 años quedó alojado en sede policial y será el juez de Menores Jorge Toro quien le tome declaración una vez que las pericias realizadas al nene y los testimonios recolectados en el lugar lleguen a sus manos.

De comprobarse el abuso sexual, el joven podría cumplir una pena privativa de la libertad en el Instituto Nazario Benavídez.

El caso

La familia de un pequeño de sólo 3 años denunció que la criatura fue abusado sexualmente por un vecino de 16 años. La noche del martes decidieron hacer justicia por mano propia y apedrearon e intentaron incendiar el domicilio del presunto autor.

Thank you for watching

Según la versión de la familia de la víctima, el abuso sucedió durante la tarde del domingo después de un evento entre las dos familias, que son vecinas del Barrio Conjunto XIII, en Chimbas. Aparentemente, cuando los padres del nene notaron su ausencia comenzaron a llamarlo y lo vieron volver de un descampado, lleno de tierra, junto al adolescente.

Al regresar a su casa, lo revisaron y notaron lesiones compatibles con un abuso sexual. Inmediatamente después avisaron a las autoridades que ya tomaron cartas en el asunto y ANIVI investiga el caso.