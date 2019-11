Onorata, detenido en la Sexta.

Durante las últimas horas y luego de que el caso tomara estado público, efectivos policiales detuvieron a Jorge Onorata, a quien su exesposa lo denunció en diez oportunidades por golpearla salvajemente, acosarla e insultarla a lo largo de 14 años de relación, a tal punto de hacerle perder un embarazo luego de una brutal paliza.

"Me dejó renga, cuando tuve la operación me golpeó estando recién operada. Me partió la boca, me agarró de los pelos. Un día cuando llegamos a la casa dio vuelta todo y me pegó con el cable de la plancha", había contado ayer Verónica Navarro a DIARIO DE CUYO. Luego de la publicación, la Justicia ordenó la detención del sujeto que se encuentra alojado en los calabozos de la Comisaría Sexta.

"Mis padres le iniciaron una causa penal porque fue hasta su casa un domingo, ingresó y le dijo a mi papá ‘llamame a la p… de tu hija, ya vas a ver cómo te la mato y después me suicido’. Esa denuncia está en el Quinto Juzgado Correccional. Le dije a la jueza que necesito ayuda urgente porque no puedo salir a la calle. Estoy con tratamiento psicológico. Se viene a mi casa a la madrugada y los vecinos me avisan porque saben lo que pasa", sostuvo la joven que, desesperada, decidió acudir a los medios.

El último hecho de violencia física ocurrió el pasado miércoles, cuando Onorata retiró a su hija a la salida del colegio. "Él fue a buscar a nuestra hija, yo estaba en la puerta del negocio. En eso viene en la camioneta, abre la puerta de atrás, del lado del acompañante donde estaba sentada la nena y me dice ‘tomá que te voy a dar la plata’. Me arrimo, me agarra de las pulseras y me mete adentro de la camioneta, diciéndome ‘así que todavía estás con él p… de m…, que te pague él las cosas’. Mi hija a los gritos diciendo ‘papá, dejala a mi mamá’. Me tiene del pelo y el cuello, haciéndome para atrás. Ahí lo rasguñé", agregó.

Según dijo, los médicos legistas constataron las lesiones, por lo que de inmediato procedieron a la detención. Ahora, Verónica está a la espera de que salga la resolución de la restricción perimetral.