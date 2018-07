Un audio de WhatsApp se conoció este martes en el que el ex líder de Viejas Locas, Cristian "Pity" Álvarez, le deja un confuso mensaje a su madre asegurándole "que se va" antes de entregarse a la Justicia por el crimen de un joven en el barrio Samoré de Villa Lugano.

"Yo ahora estoy comiendo. No como desde ayer. Me pasa a buscar el abogado y voy. Si me internan de vuelta, yo ya había tomado una decisión. Me da lástima no poder conocer a Blondie. Por un gil, un terrible artista se va. No sé a dónde, pero se va. Me voy y dejo todo arreglado", es escucha decir a "Pity".

Álvarez fue procesado con prisión preventiva por considerarlo autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Además, fue embargado por un millón de pesos y se lo encomendó al PRISMA, el pabellón psiquiátrico de Ezeiza, que le brinde al cantante asistencia por sus "padecimientos de salud verificados" y su consumo "problemático de sustancias psicoactivas".