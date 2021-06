Braian Montaña (19) denunció que 5 sujetos, uno de ellos con ropa policial, lo "apuraron" en un callejón al que lo llevaron contra su voluntad luego de subirlo a un auto blanco, en Albardón. Si bien adujo que no lo golpearon, dijo que tenían armas de fuego y que efectuaron disparos al aire. Finalmente le sustrajeron el celular pero en la Policía creen que el móvil no fue el robo, sino que posiblemente se trató de un acto intimidatorio por algún problema que podría acarrear, explicaron. Montaña vive en el Barrio Marcó III, en Campo Afuera. Según la denuncia, sobre las 23 del martes, de ese lugar lo levantaron tres sujetos. Afirmó que fue esposado y trasladado hasta un callejón cercano al cruce de Ruta 40 y Rawson, a casi 3 kilómetros de su vivienda. Una media hora después un patrullero lo encontró deambulando, y cuando contó lo que había sucedido lo llevaron a la seccional 18va, donde denunció el ataque. Hasta anoche no había detenidos.