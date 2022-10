Un exmilitar que se presentaba como pastor evangélico fue detenido y es investigado por la presunta violación de una mujer en Rivadavia. Si bien el sospechoso ayer optó por no declarar ante el juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro, su abogado Leonardo Villalba reveló a este diario que "es inocente" y que "no tuvo relaciones" con la denunciante. No obstante, el magistrado le aplicó 4 meses de prisión preventiva a cumplir en el Penal y concedió a los fiscales Roberto Ginsberg y Eduardo Martínez (UFI Cavig) 8 meses para llevar adelante la investigación contra ese hombre llamado Luis Higinio Argüello (65), un exsuboficial del Ejército nacido en San Juan pero radicado últimamente en la provincia de Chubut.

La detención del sospechoso, a quien le imputaron provisoriamente el delito de abuso sexual con acceso carnal, se concretó el último viernes, cuando los pesquisas lo encontraron en la casa de la familia de su pareja, en Rawson. Tres días antes había sido denunciado por una mujer que dijo que la violó en una cabaña de Marquesado a la que supuestamente habían ido a conversar sobre temas religiosos.

Según fuentes judiciales, el ataque ocurrió en septiembre último. En ese mes Argüello viajó dos veces a San Juan y en esa segunda visita, a mediados de mes, tuvo el encuentro con la presunta víctima, a quien en teoría conoció en las charlas que él brindaba por su rol como pastor evangelizador y profesor de Teología. La versión de Fiscalía indica que el imputado la invitó a la cabaña que había alquilado, con la excusa de tomar un café y seguir hablando de cuestiones vinculadas a la fe. Sin embargo, en ese lugar la accedió sin su consentimiento, según la acusación fiscal.

La mujer hizo la denuncia unos 15 días después. Allí contó que, tras someterla, Argüello le pidió perdón llorando y que luego la llevó a su casa. Para que se animara a delatarlo fueron claves otro pastor y una psicóloga con quien ella habló de la situación.

Fuentes del caso señalaron que Argüello décadas atrás había sido denunciado por abusar de una familiar menor de edad. Pero esa causa nunca avanzó.