Una mujer de 27 años fue asesinada a balazos en un barrio de la zona sudeste de la ciudad santafesina de Rosario. La víctima fue identificada como Carla Ayelén Correa, quien fue atacada cerca de las 21.30 del último sábado por los ocupantes de un vehículo no identificado, en una esquina del barrio rosarino La Bajada.



Según Télam, la joven, que no vivía en ese barrio, recibió al menos tres balazos en la cara y la cabeza disparados con un arma de fuego calibre 9 milímetros.



En la escena del crimen los pesquisas hallaron ocho vainas servidas de ese calibre. Esos elementos fueron enviados a peritar, en tanto que los agentes tomaron declaración a vecinos, quienes no aportaron datos concretos sobre lo ocurrido, informó Télam. Además, los investigadores tomaron fotos y relevaron las cámaras de seguridad.