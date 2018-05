Las imágenes fueron grabadas por la cámara de seguridad de un vecino de la zona y difundidas por el programa "Buenas Noches, Buenos Días", de Telesol. En ellas se ve a un joven caminando, en el momento en que efectivos policiales lo interceptan y lo tiran al piso, ante su sorpresa y sin presentar ningún tipo de resistencia. Segundos después aparece en imagen un segundo hombre que se acerca a ver qué estaba sucediendo. Los uniformados lo empujan y luego también lo detienen.

Ambos, junto a un tercero denuncian presunto abuso policial. "Yo iba en moto con otro chico y los policías me empiezan a disparar", dijo uno de los involucrados. "Sigo y me disparan otra vez. Después salgo corriendo para mi negocio. Los que estaban adentro me ven con la mano sangrando por el disparo y salen a ver qué había pasado y ahí los agarran los policías y los golpean. Uno sale a buscar su moto y no los dejaron llegar hasta donde estaba", agregó.

"Es una injusticia, estamos haciendo lo posible para que salgan. Hay uno que está muy golpeado, es inhumano que esté en la seccional. En el video se ve claramente que son agredidos por la policía", concluyó.

La versión policial indica que fueron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad.