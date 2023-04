Una familia atraviesa una dramática situación debido a que una integrante se accidentó y se encuentra muy grave, sumado a que a un tío que fue a verla le robaron su moto de la puerta del Hospital Rawson.

Aldana Barrionuevo se llama la chica de 23 años que lucha por su vida desde la noche del último viernes, cuando junto a un hermano menor sufrieron una caída llegando en moto a su casa en la zona de Costa Canal y 9, Pocito. Supuestamente se les atravesó un perro y la acompañante fue quien se llevó la peor parte, puesto que sufrió serias lesiones por las que anoche continuaba peleando por su vida.

La familia no sale de la consternación y ahora se agregó una cuota de bronca por lo que le pasó a Jorge Riveros (43), tío de la joven, a quien le robaron su Corven 110cc cuando fue junto a su esposa a visitarla.

Se busca. La Corven 110cc (A137VST) que le sustrajeron al changarín Jorge Riveros. Si sabés algo: 2644802246.

Según el hombre, a las 20.05 del sábado dejó la moto con la traba puesta en la vereda, a unos metros del ingreso por General Paz. Al salir, cerca de las 22, se encontró con que no estaba y los cuidacoches le dijeron que no habían visto nada. "¿Cómo no van a ver nada si la moto estaba a 10 metros de ellos?", se quejó.

Riveros es changarín y utilizaba la moto para salir a recolectar cartón y botellas. Tiene 7 hijos y vive con su familia en el Barrio Río Negro de Pocito.

"Mi sobrina está muy mal, estamos esperando a ver qué pasa. Y encima esto de la moto... me parte al medio porque es lo único que tenía para andar. Me cortaron las piernas, ahora no tengo para llevar a los niños a la escuela ni para salir a cartonear", lamentó.