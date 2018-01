Angustia. Los padres de Marianela Beatriz Sosa Morales se desahogan con otros familiares luego de recibir el parte médico de la niña de 11 años internada en Terapia Intensiva del Hospital Rawson ayer al mediodía. Su madre, Patricia, afirmó luego que la niña vive porque está conectada a las máquinas.

Por querer alcanzar al menos una golosina en una promoción de Reyes Magos en la plaza Las Chacritas, del departamento 9 de Julio, Marianela Beatriz Sosa Morales se encuentra internada en terapia intensiva del Hospital Rawson en estado crítico de salud, al ser arrollada por una camioneta.



Patricia, la madre de la nena de 11 años de edad, describió que su hija "tiene destruidos los pulmones, ninguno le funciona. Tiene reventada la vejiga, igual que la pelvis. Está inconciente y su cuerpo funciona a través de las máquinas", según el parte médico que recibió ayer.

Estoy sufriendo mientras mi hija lucha por su vida conectada a un aparato. Después veré si inicio acciones legales.

El lamentable acontecimiento se produjo antenoche, en una acción promovida por la Municipalidad de 9 de Julio. Marchaban a caballo las tres personas caracterizadas de Reyes Magos, escoltadas por una camioneta desde la que se arrojaban los obsequios. Patricia afirmó que se dieron muchas versiones, incorrectas. "No ocurrió que primero le dio una convulsión y por eso cayó abajo de la camioneta, como supuestamente dijo el intendente. Yo hablé con ella y no perdió el conocimiento. Me dijo que otro niño la empujó y cayó debajo de la combi. Todavía no me explico cómo pudo haber sucedido pero lo cierto es que la rueda trasera le pasó por arriba de su cuerpo. Convulsionó después que la atropellaron y vi la gravedad de la situación cuando perdía sangre por la cola".



Resultó curioso que ante la consulta periodística, en la comisaría 31ra no precisaran más datos, argumentando que el hecho está "bajo secreto de sumario", prácticamente inexistente en accidentes de tránsito.



Mientras Marianela lucha por su vida, Patricia se mostró indignada por la forma en que se desarrollaba la actividad. "Detrás de los Reyes apareció de repente la movilidad, que iba tirando la comida a los niños como si se tratara de animales. Y esto sucede igual todos los años. Le pasó a mi hija, pero esto le podría haber sucedido a cualquier niño". Es por eso que no descarta iniciar acciones legales. "Después veré si esto no llega a los abogados. Pero ahora solamente pienso en que mi hija, que está entubada, pueda salir adelante".