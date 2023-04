Dolor e impotencia siente la familia de Juan Antonio "Flaco" Vega (64), el capataz de finca caucetero que a principios de este año murió por las lesiones sufridas en un siniestro vial. ¿Por qué la bronca? Porque este lunes el policía que lo atropelló con su auto fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional, por lo que no va preso.

El oficial subinspector Marcos Andrada (26) se declaró culpable en un juicio abreviado. Su abogado, Julián Gil, acordó el castigo con el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros.

Vega era capataz de la finca donde vivía, sobre Ruta 270, frente a la Escuela Arancibia de Caucete.

"Por lo menos se declaró culpable, eso es importante. Porque a mi papá lo querían ensuciar, decían que andaba borracho, que se le había atravesado. Al policía no le quedó otra que decir la verdad", valoró Martín Vega, uno de los hijos de la víctima.

EL FALLECIDO. Juan Antonio "Flaco" Vega tenía 64 años.

El siniestro fue a eso de las 0.10 del pasado 31 de diciembre, cuando Vega caminaba por la banquina de la calle Juan José Bustos, en dirección a Diagonal Sarmiento. Había estado en un festejo de despedida de año y regresaba a pie a su casa, pero nunca llegó, porque a la altura de Zapata fue alcanzado desde atrás por el Fiat Siena del oficial Andrada, que en ese momento cumplía funciones en la Departamental 6.

El dosaje practicado a Andrada arrojó 0, es decir, no había bebido alcohol.

Esa madrugada la víctima fue sometida a una larga operación para controlar una hemorragia cerebral, pero con el correr de las horas su estado empeoró y el 4 de enero de este año murió.

Martín, el hijo, este lunes presenció la audiencia en la que el policía Andrada admitió su culpabilidad y aceptó ser castigado. "No le deseo a nadie tener enfrente a la persona que mató a tu viejo. Se te pasa de todo por la cabeza, se te ocurren mil cosas que se le pueden hacer, pero no es lo que nos enseñó mi papá", expresó. Y agregó que con el imputado nunca se miraron a los ojos y que hasta ahora no han recibido ningún tipo de disculpas o comunicación de parte de él o de su familia: "Igual no solucionamos nada con el perdón, no nos interesa".

Andrada primero chocó a un Fiat Palio que estaba estacionado y luego se fue contra el cuerpo de la víctima.

"La vida de una persona se resuleve en 20 minutos. Las leyes son una m... La condena no nos deja conformes, pero bueno, la ley es así", se quejó.

Por último, Martín dijo que con este fallo "no se cierra nada, el dolor no se va a ir nunca". Juan Antonio "Flaco" Vega estaba por jubilarse cuando ocurrió la tragedia.

Una vez que el fallo quede firme, el policía Andrada puede ser apartado de la Fuerza. Cabe destacar que, además de la condena de 2 años y 6 meses, le aplicaron 5 años de inhabilitación para conducir.