Los familiares de Omar Rodríguez. Dijeron que tienen bronca por el proceder policial.

Un albañil que en la noche del pasado sábado volvía a su casa en moto de una juntada con amigos fue atropellado por un móvil policial en Chimbas y perdió la vida en el acto. La víctima fue identificada como Omar Alberto Rodríguez, de 34 años. Su familia lanzó duras acusaciones contra el efectivo que conducía el patrullero, el agente Damián Romero, y los otros uniformados que lo acompañaban. Es que aseguraron que esos uniformados se atrevieron a levantar el cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial, sin aguardar la llegada de los peritos y demás personal que debe intervenir en un hecho como el ocurrido. Y también dijeron que los policías quisieron tapar la escena del siniestro. "Los policías hijos de p... lo levantaron y ahí nomás fueron a tapar todo. Tiraron los plásticos de los vehículos y el casco en un descampado, y levantaron la moto como si nada hubiese pasado. Se encargaron de limpiar todas las evidencias", lanzó con bronca una hermana del fallecido. DIARIO DE CUYO ayer intentó conseguir la versión policial, pero desde la Fuerza se negaron a responder. Solamente difundieron un comunicado que confirma el siniestro y agrega que el conductor quedó detenido.

El albañil fallecido.





Todo ocurrió aproximadamente a las 23 del pasado sábado. Según lo relatado por la familia, Rodríguez había estado en una juntada con unos amigos en el Lote Hogar 62. Nunca imaginó que en el intento de regresar a su casa de la Villa Obrera su destino iba a quedar marcado. Fue cuando circulaba en su moto Zanella 150 cc por la Avenida Costanera de Suroeste a Noroeste. Al parecer, unos metros antes de la calle Tulúm fue embestido de frente por un patrullero de la Regional Noroeste. Desde la Policía indicaron que los efectivos se dirigían a un requerimiento en el barrio Marquesado I, en Rivadavia, donde otros uniformados habían solicitado apoyo porque vecinos de un sujeto al que acusaban de robarse un celular los habían empezado a apedrear para impedir su detención. Pero nunca llegaron. En la calzada quedó la marca de una larga frenada de último momento del móvil policial. Todo indica que Romero conducía a una velocidad muy alta y que se cruzó de carril antes de impactar al motociclista. Lo cierto es que Rodríguez, papá de dos nenes de 12 y 2 años, sufrió graves heridas y murió prácticamente en el acto. Por su parte, Romero quedó detenido, acusado de homicidio culposo. "Sólo queremos justicia, que los policías paguen por lo que hicieron", dijo un familiar del albañil.

La marca de una larga frenada quedó estampada en el pavimento. Al parecer, el patrullero se cruzó de carril y embistió al motociclista, por la Costanera.

Un caso similar, hace unos días



El último 4 de noviembre, otro policía atropelló y mató a un hombre. Fue en Pocito, en la zona de La Rinconada, cerca de las 14.



En ese antecedente reciente, el efectivo circulaba en moto cuando no pudo sortear a Pedro López (69), que iba en bicicleta. El hombre no soportó las graves heridas de la violenta caída contra el asfalto y murió en el Hospital Rawson.



Ocurrió en inmediaciones del cruce de la avenida Joaquín Uñac (más conocida como Mendoza) y la Calle 15, en el distrito La Rinconada, en Pocito.



Al igual que en el siniestro donde murió el albañil en Chimbas, el caso se había manejado con mucho hermetismo en la Fuerza, al punto de que el policía involucrado en el accidente aquella vez no fue identificado.