Otro domingo con personas muertas a causa de los accidentes de tránsito. Durante la madrugada, en Pocito, un hombre de 55 años no resistió las heridas que sufrió al estrellarse violentamente contra un árbol y perdió la vida en el lugar. Por la tarde, en Pedernal, Sarmiento, el conductor de una camioneta Dodge RAM embistió a un nene de 4 años y tuvo que huir del lugar porque la gente lo apedreó e intentó hacer justicia por mano propia, informaron fuentes judiciales.

Tras embestir al niño, el conductor de la RAM tuvo que huir porque vecinos intentaron lincharlo.

CONTRA UN ÁRBOL

Jorge Daniel Marín se llamaba el hombre que falleció en Pocito. Minutos antes de las 5 de ayer, conducía un viejo Volskwagen Gacel rumbo al Sur por la avenida Joaquín Uñac (más conocida como Mendoza) y unos 100 metros al Sur del cruce con calle 9, perdió el control y se estrelló a elevada velocidad contra un árbol.

Los investigadores al mando del fiscal coordinador, Iván Grassi, y los ayudantes fiscales Victoria Martín y Pablo Orellano, tenían ayer como principal hipótesis de que Marín volvía a su casa en el barrio Los Lagares, y que se accidentó sin la intervención de otro conductor, algún peatón o un animal. Suponían eso porque en el asfalto no había huellas de frenadas bruscas. La inspección en el lugar, arrojó que de un momento a otro el auto se fue hacia su derecha, atravesó la banquina y recorrió algunos metros por una acequia hasta frenar violentamente contra una mora. Esperan a conocer el resultado de la autopsia y el de otras pericias para saber si hubo o no falla humana, pues no descartan que la víctima hubiese estado en una reunión.

UN NENE

Un poco más de 12 horas después, alrededor de las 17,30 de ayer, en el interior de una de las calles del poblado de Pedernal, el conductor de una Dodge RAM embestía a un nene de 4 años y lo sentenciaba al peor fin. Según voceros del caso, Darío Jesús Cortez (33) tuvo que huir del lugar porque luego de embestir al menor, los vecinos lo apedrearon. Y entonces fue directo hasta la subcomisaría de Los Berros, donde avisó que había atropellado a un nene. La información fue constada por los policías cuando desde el microhospital, les avisaron que no habían podido salvar al pequeño Samir Zalazar, indicaron.