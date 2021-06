Elvio Matías Gómez Gasco fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional y prohibición de acercamiento por golpear y amenazar de muerte a su expareja.

El hombre hace tiempo que se fue del hogar luego de romper relación con la madre de sus hijas, menores de edad. Pero una mañana regresó al domicilio y quería ver a las pequeñas, quienes son concientes de lo agresivo que es su papá y lo atendieron por la ventana.

Gómez Gasco aprovechó una puerta por el costado que él había roto e ingresó. En ese momento, sin mediar palabra, le dio golpes de puño a su exmujer y con un cuchillo le rozaba las costillas y la amenazaba de que la iba a matar.

Cerró las puertas de la casa y le dijo: "Te quedas acá. No me vas a hacer lo mismo. No vas a llamar a la policía". Todo ocurrió frente a las niñas, quienes le manifestaron "papá no mates a la mamá" por lo que se calmó ante tal situación.

Cuando la mujer logró pedir auxilio, el sujeto la agarró de los pelos y la arrastró por el suelo. Los vecinos les dijeron que ya estaban cansados de ver cómo la maltrataba y llamaron al 911. Pero él se dio a la fuga en el auto de la víctima. Luego fue denunciado y condenado.