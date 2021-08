Minutos antes de las 13 horas, dos enormes postes de madera (los que se utilizan para el tendido eléctrico) cayeron de un camión que los trasportaba y terminaron impactando en dos vehículos estacionados en la intersección de calle Córdoba y Mendoza.

Tanto el Peugeot 206 como el 207 temrinaron con daños al ser impactados por los postes que rodaron desde la parte posterior del camión y terminaron cruzados en plena vía pública imposibilitando el tránsito vehicular.

Una de las propietarias del vehículo 206 indicó a este diario que se encontraba cocinando cuando se escuchó un fuerte estruendo en la calle: "Pensé que era el portón de la guardería de al lado, pero no, eran estos gigantescos palos que cayeron sobre mi auto y el de mi hermana, la verdad hay que agradecerle a Dios que no había nadie cruzando porque lo mataba. Evidentemente el camión no cumplía con las condiciones de seguridad necesarias, porque venían atadados con un cablecito que se soltó, además de que el vehículo tiene la oblea vencida", comentóla mujer perjudicada.