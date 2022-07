Los cadáveres baleados de dos hermanas de 25 y 28 años fueron hallados hoy en un descampado del municipio de Pérez, ubicado en el Gran Rosario, y por el doble femicidio se investiga a un joven que quedó demorado anoche en un operativo de Gendarmería Nacional realizado en la misma zona, al encontrarse rastros de sangre en el automóvil que conducía, informaron hoy fuentes judiciales.



El hallazgo se produjo esta mañana alrededor de las 8.30 cuando un trabajador de una quinta de la zona advirtió la presencia de los cuerpos, ubicados boca abajo en una suerte de basural a cielo abierto, y dio aviso a la policía.



El fiscal que investiga el doble crimen, Patricio Saludutti, dijo desde la escena del hecho que “la primera hipótesis a investigar es el femicidio”, y ordenó que se realicen las autopsias de los cuerpos bajo el protocolo establecido para esos casos.



En cuanto al joven de 18 años demorado anoche durante un operativo de saturación realizado por Gendarmería Nacional en el barrio Cabín 9 de Pérez, el fiscal dijo que el hallazgo de sangre en el vehículo que conducía ofrece una línea de investigación para determinar si existe algún vínculo entre ambos episodios, aunque prefirió no avanzar sobre esa hipótesis.



Voceros de la causa indicaron que se trata de un joven de nacionalidad paraguaya que fue identificado como William L.



Saldutti indicó que de acuerdo con la revisión realizada en el lugar, un descampado ubicado al oeste de Rosario donde se explotan quintas frutihortícolas y hay hornos de ladrillos, una de las mujeres tenía un disparo en la cabeza y la otra una herida de arma de fuego a la altura del tórax.



El representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino precisó que “el médico que hace el levantamiento dice que la data de muerte puede ser entre 8 y 12 horas” antes del hallazgo.



El fiscal explicó que las mujeres no tenían documentación encima, que una de ellas llevaba un teléfono celular y otra dinero en efectivo, unos 1.500 pesos.



En las cercanías del lugar, personal de Gabinete Criminalístico encontró una vaina servida de calibre 9 milímetros, aunque aún no se determinó si está relacionado con el doble crimen.



“Ambas presentan impactos de proyectil de arma de fuego, se trata de dos homicidios en el marco de violencia”, dijo el fiscal en una improvisada rueda de prensa, para agregar que ordenó “las autopsias bajo el protocolo de femicidio”.



Voceros de la investigación dijeron a Télam que las mujeres asesinadas fueron reconocidas como hermanas por un joven que dijo ser hermano de ambas y que se presentó en el lugar.



“Desde ayer a la tarde-noche que no tenía noticias, cuando vio la noticia en los medios se acercó al lugar”, explicó el fiscal Saldutti.



Si bien no fueron identificadas oficialmente por la Fiscalía Regional de Rosario, fuentes de la pesquisa indicaron que las víctimas son Estefanía (25) y Marianela Gorosito (28).



Se trata de dos hermanas que tendrían domicilio en el oeste de la ciudad de Rosario.



El lugar donde fueron encontrados los cuerpos es el límite entre esta ciudad santafesina y la localidad de Pérez, una zona de quintas que conforma el cordón frutihortícola del Gran Rosario.



Cerca de allí, en una calle conocida como Camino del Indio, fue encontrado el 23 de junio pasado el cuerpo de un adolescente de 16 años, identificado como José Luis Brandon Segovia.



En aquella oportunidad, los investigadores secuestraron tres vainas servidas que estaban en el suelo junto al cadáver, aunque el joven asesinado tenía en total de nueve heridas de bala, todas disparadas con un arma calibre 9 milímetros.



En el caso de las hermanas, el fiscal Saldutti señaló que una hipótesis es que los cuerpos hayan sido “descartados en el lugar”, atento a que el personal criminalístico no había encontrado vainas en el lugar.



También dijo que la policía entrevistaba a posibles testigos, en relación a personas que trabajan en las quintas de la zona, atento a que no hay viviendas en el lugar.