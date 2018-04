El momento en que Rodrigo Cortez era trasladado al hospital. Se pegó en la boca cuando intentaba escapar de la caída de la estructura de cemento.

Dos obreros que trabajaban ayer en la obra de soterramiento de la línea de alta tensión de 132 kV que se está llevando a cabo en Chimbas terminaron con heridas después de que una pared de cemento cediera e impactara contra ellos, informaron fuentes policiales. Ocurrió a las 15.20 en el interior de una cámara de inspección ubicada en el lateral Este de ruta 40, unos 300 metros al Norte de Centenario.



Según explicaron desde Ballato, empresa contratada por el EPRE que tiene a cargo la obra, una pared interna cedió después de que se cortaran los apuntalamientos de hierro que tenía hacia el suelo y aprisionó a dos de los seis obreros que trabajan en el lugar al momento del accidente. El terreno no soportó el movimiento y la estructura de cemento se deslizó y golpeó a Rodrigo Cortéz (29) y a Martín De los Ríos (41), informaron en la Policía.

El lugar del accidente. Sobre el fondo quedó la pared interna de la cámara de inspección

que cayó y golpeó a los dos obreros.

Al parecer, las vibraciones que producen los camiones y las máquinas que trabajan en la obra del puente (contiguo a la cámara de inspección, sobre ruta 40) fueron un factor clave para que se produjera la falla, dijeron desde Ballato. También creen que el sismo de la mañana pudo haber ayudado.

De los Ríos, albardonero y papá de tres niños que trabaja hace unos cuatro años en Ballato, terminó con golpes, raspones y cortes en sus piernas. Fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson, pero está fuera de peligro. Por su parte, Cortez se golpeó en el rostro cuando intentaba escapar de la caída de la estructura. El muro alcanzó a empujar al rawsino y perdió un diente al impactar su cara contra la pared de la cámara que da a la calle. También fue hospitalizado, pero su vida no corre peligro.



Desde Ballato destacaron que los trabajadores contaban con todas las medidas de seguridad necesarias para que el accidente no haya sido peor. "Todos los mecanismos de seguridad funcionaron. No teníamos previsto ese deslizamiento de la pared", dijo Germán Alferillo, encargado del área de Higiene y Seguridad de la empresa.