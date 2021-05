Los evadidos, que aún no fueron recapturados, ya habían protagonizado otra fuga hace dos años, cuando junto a otros presos escaparon de un minibús del Servicio Penitenciario (SP), en momentos en que se trasladaban por el kilómetro 3 de la autopista Rosario-Santa Fe.



Tras conocerse la manera en la que abandonaron la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios provincial, Jorge Bortolozzi, manifestó sentirse "consternado y avergonzado por el bajo nivel de conocimiento y de contracción al trabajo" de los empleados del establecimiento penal.



La fuga de los detenidos, identificados como Hugo Peralta y Carlos D'Angelo, se produjo ayer alrededor de las 17, cuando ambos reclusos recibieron la visita de familiares, consignaron a Télam los informantes.



Por la noche, cuando se realizó el conteo de reclusos, el personal penitenciario determinó que ellos dos no se encontraban en el pabellón.



Tras confirmarse la evasión, la Justicia dispuso allanamientos y detuvo por la noche a la mujer de D'Angelo, identificada como Johana C. (32), quien había visitado a su pareja ese día.



En la vivienda de la mujer, ubicada en la zona sur de Rosario, se secuestró un carrito con una manija de traslado mecánica y con un canasto, igual a los que se emplean dentro de la prisión para que las visitas lleven sus pertenencias, en cuyo interior había prendas que pertenecerían a su pareja evadida.



A partir de ese hallazgo, los pesquisas determinaron que cargados en esos carritos los dos presos abandonaron el penal por la puerta sin que las autoridades penitenciarias lo advirtieran.

"Tras el allanamiento, se comprobó que los reclusos se escaparon un carrito en el que se llevan las pertenencias durante las visitas familiares", aseguró Bortolozzi en declaraciones a Radio2-Rosario.



"Nadie los requisó. Es imposible fugarse salvo que se haga la vista gorda, haya connivencia y mala praxis", consideró el funcionario sobre la fuga.



En tanto, los fiscales a cargo de la investigación, Franco Carbone y Georgina Pairola, analizan la evidencia y la posibilidad de detener a agentes del Servicio Penitenciario por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento de la evasión.



Asimismo, el Ministerio Público de la Acusación informó que la audiencia imputativa de la mujer detenida se realizará el viernes próximo y que será acusada por el delito de "favorecimiento doloso de evasión".



Las fuentes informaron que el recluso D'Angelo esta condenado a 23 años de prisión por haber asesinado en 2014 a un comerciante en la localidad de Granadero Baigorria, mientras que Peralta cumple una condena por robo calificado.



Ambos son buscados en distintos operativos que se realizan por estas horas en el Departamento Rosario y la región.

Fuente: Télam