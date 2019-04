Una nena hipoacúsica de cuatro años fue salvajemente atacada por dos perros de raza rottweiler en medio de una consulta con su médica fonoaudióloga en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. "Una mordida fue en el cráneo, pero el colmillo no llegó al cerebro", relató todavía shockeado su papá.

“Era la cuarta vez que llevábamos a mi hija a ese consultorio", dijo Carlos al canal TN. Después de la segunda sesión, la doctora les había recomendado dejar sola a la nena para que pudiera trabajar mejor con ella. Así lo hicieron ese día, hace casi un mes, pero 10 minutos después de dejarla recibieron el llamado de la profesional y empezó la pesadilla.

"No me voy a olvidar nunca la imagen de mi hija", sostuvo el hombre al recordar el momento en el que llegó a buscarla. "Estaba lastimada por todos lados. No había un solo lugar donde no tuviera mordeduras", se lamentó. La nena tenía lesiones en la cabeza, piernas, brazos, tórax, manos y brazos. "La pierna derecha estuvo muy comprometida", añadió. A pesar del brutal ataque, en ningún momento perdió la consciencia.

Todavía no encuentran una explicación sobre como los animales ingresaron al consultorio en medio de la sesión de terapia, ni cómo pudieron lastimar tanto a la víctima antes de que la profesional, su dueña, pudiera contenerlos. “Lo que realmente pasó, sólo lo saben mi hija y la fonoaudióloga”, comentó Carlos. Ninguna de las dos pudo expresarse aún sobre el traumático momento.

Según aseguró su padre, ahora se encuentra estable, recuperándose de las heridas y con apoyo psicológico desde entonces.

Fuente: TN