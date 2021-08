Un hombre y su esposa enferma fueron asaltados en su casa de Pocito por cuatro sujetos que los encañonaron para robarles apenas un par de zapatillas y una bicicleta. Los investigadores creen que se equivocaron de objetivo o que el entregador no acertó con los datos, pues llegaron pidiendo una suma de dinero que en la vivienda no había. Ocurrió en los primeros minutos de ayer, en una casa del Barrio Conjunto 4, donde Antonio Aguilera (65) vive con su esposa, que tiene la movilidad reducida por un ACV. La versión policial indica que les golpearon la puerta, que Aguilera abrió y que los sujetos se le metieron de golpe. El anciano intentó resistirse pero recibió un cachazo en la cabeza, mientras que su mujer nada pudo hacer para evitar el embate de los malvivientes. Los sujetos revisaron todos los rincones del hogar, pero no encontraron lo que buscaban: dinero. Tampoco les sirvió mucho amenazar a las víctimas, pues simplemente explicaron que esa suma que pedían no la tenían.

Sufrió quemaduras por apagar un incendio en su casa

Un hombre de apellido Cruz (47) sufrió quemaduras el rostro, brazo y pierna derecha cuando intentaba apagar un incendio en su casa de Punta del Monte y Nacional, en Médano de Oro, Rawson, el martes por la mañana. Fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde permanecía internado. En la Policía dijeron que el fuego se desencadenó presuntamente por una falla eléctrica.