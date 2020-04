Un albañil se salvó por poco de lo peor tras ser acuchillado por su novia durante una discusión. "Me podría haber matado, de p... no me tocó la aorta", dijo ayer José Gastón Cuevas (28), la víctima. Todo ocurrió a eso de las 2 de ayer en la casa de la mujer, de apellido García (38), ubicada en el Loteo González, en la calle 6 entre España y Lemos, en Pocito. Según la víctima, el drama empezó porque él quería irse a su casa, situada a pocos metros, a jugar a las cartas con sus hermanos y amigos. "Fue una discusión pel... yo me quería venir a jugar a las cartas para matar la cuarentena y me empezó a secar la mente", sostuvo. Ambos habían estado bebiendo alcohol.

Según su denuncia, García primero le mordió los brazos y en ese momento se metió en la pelea un sobrino de ella (mayor de edad), con quien Cuevas ya había tenido antes varios cruces. También apareció en la escena un arma. "Ella me dijo que no iba a ir a ningún lado sino me iba a apuñalar y yo le dije que no estoy ni ahí con la apuñalada. El sobrino me tiró dos tiros y yo le pegué y le quité el arma y las balas", afirmó.

Lo concreto es que en medio de esa revuelta el hombre resultó herido a la altura de la clavícula izquierda. "En eso que discutíamos me enterró un tramontina. Me quedó clavado, yo me lo saqué. El chorro de sangre que largaba era impresionante, me saltaba mucha sangre. Ahí me desvanecí y después desperté en el hospital. Me dijeron que en la ambulancia me hicieron RCP porque no respiraba", dijo el hombre.

La experiencia en el Hospital Rawson de Cuevas no fue buena, pues comentó que después de cerrarle la herida con 7 puntos, lo dejaron "tirado 5 horas en una camilla". Por la mañana se cansó y se fue voluntariamente, a pesar de que los médicos le recomendaban que se quedara.

"Yo no quiero saber más nada con ella, a esta no se la perdono nunca más", expresó. Le puso punto final a una relación de casi 5 años (sin hijos) y ahora dice que se va a ir de la casa de sus padres para no cruzársela. "Ella es excelente persona cuando está sana, pero se toma un trago y no sirve para nada", cerró.

La mujer no fue detenida y Cuevas aún no la denunció, pero dijo que este lunes lo hará.