Tajeado. Agustín Madaf muestra una de las heridas que le provocó el ladrón en la cara con un arma blanca. El delincuente luego lo ató y huyó con $10.000 y otros objetos.

Un joven enfrentó a un ladrón armado que había entrado a robar a su casa de Rawson, pero no le fue para nada bien: el delincuente lo acuchilló en los brazos y en el rostro, lo dejó atado y escapó con $10.000 del sueldo de su padre, una notebook, un televisor, un celular, una garrafa, ropa y hasta unos remedios y botellas de salsa. "Mientras me daba puntazos me repetía que me quería matar", dijo Agustín Madaf (19), el damnificado, quien se encuentra fuera de peligro.



Todo ocurrió en la tarde del pasado viernes, pero trascendió en las últimas horas. Madaf había estado jugando al fútbol y cerca de las 20 llegó a su vivienda de Calle 11, metros al Oeste de América. Su familia había salido, pero la casa no estaba sola. "Cuando llegué vi una moto en la puerta y eso me llamó la atención. Y cuando fui a entrar por la puerta del fondo me apareció un ladrón, me madrugó de un culatazo y caí al piso", comentó la víctima. Una vez que medianamente se recuperó, el joven le hizo frente al delincuente, quien había conseguido entrar a la vivienda tras patear la puerta. Según Madaf, para cuando él llegó el sujeto ya llevaba un rato largo adentro revisando todo. La pelea duró varios minutos. "Volaban sillas, cuadros, tijeras. Pero no me fue bien, tenía un cuchillo o algo así y con eso me hizo mier...", reconoció el damnificado, quien terminó con varios cortes en ambos brazos y uno en el mentón. Madaf dijo también que el delincuente sacó un arma y amenazó con dispararle.

"Me rendí y le dije: "¿por qué me vas a matar? Llevate todo" Pero me seguía dando cuchillazos". AGUSTÍN MADAF - Víctima



Una vez que consiguió controlar a la víctima, el ladrón lo ató de pies y manos con un elástico y escapó con el botín.



Como pudo, el joven salió a la calle (con las manos todavía atadas) y pidió ayuda a un motociclista que pasaba por el lugar. Fue atendido en el Hospital Federico Cantoni de Pocito, donde le tuvieron que cerrar las heridas con puntos y a las pocas horas recibió el alta.



Madaf hoy tenía que operarse de un tobillo (se lo fisuró en un accidente), pero dijo que decidió posponerlo. "No me siento bien. Esto me dejó muy mal", cerró.