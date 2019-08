Todo empezó como una travesura, pero se convirtió en su peor pesadilla. Una adolescente de 14 años le pidió permiso a su papá para ir a dormir a la casa de una amiga pero, en cambio, fue a una fiesta en José C. Paz que había sido convocada por Facebook. En ese lugar la drogaron y la violaron en manada.

Los abusadores , de 19, 18 y 16 años, viven a pocos metros de distancia de la casa de la víctima. Los conocía, por eso no desconfió cuando le ofrecieron beber de una "jarra loca". Sin embargo, habían mezclado el alcohol con burundanga, sustancia conocida también como la droga que anula la voluntad de la víctima.

Ellos se quedaron esperando que los síntomas fueran evidentes y en cuanto advirtieron que la chica empezaba a sentirse mal, la llevaron hasta el patio de la vivienda donde se estaba realizando la fiesta y la violaron brutalmente entre los tres, indicó Crónica.

La víctima fue rescatada por dos amigas, de 14 y 16 años, que empezaron a pedir ayuda desesperadas cuando descubrieron la dramática escena. Los gritos asustaron a los agresores, que escaparon del lugar dejando a la adolescente tirada en el suelo con los pantalones bajos.

Al día siguiente, el papá de la chica hizo la denuncia en la Comisaría N°1 de José C. Paz pero, aunque varios testigos identificaron a los acusados y ellos mismos confesaron el abuso en una serie de audios de WhatsApp, los tres permanecen en libertad.

"Todos saben quienes son los bestias que le hicieron esto a mi hija, viven a media cuadra de mi casa. Los denuncié y acudí a la justicia. Sin embargo, me patean y no hacen nada", sostuvo su padre, Leonel Aquino, y agregó: "Mi hija está muy asustada, es muy chiquita, no aparenta tener 14. Me da mucha bronca que estos tipos estén sueltos. Voy a luchar para que los detengan".

Fuente: TN