Luego de un fin de semana extra largo, ya que se unieron los feriados por Semana Santa y los que conmemoraron un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, personal policial arrojó balances de lo fue el operativo que se desplegó en toda la provincia.

El procedimiento en números :

Locales clausurados: 11

Los lugares fueron Angaco, Capital, Caucete, Santa Lucia, Iglesia, Pocito y Ullum, con los siguientes resultados. Un local bailable en Capital por falta de habilitación de Bomberos y otro por no tener seguridad privada habilitada. Dos en Iglesia por no poseer habilitaciones. Mientras que un boliche de Ullum, además de no tener habilitaciones, excedió la capacidad permitida.

Controles vehiculares

Inf. al art 23°: 33

Inf. por otras faltas de tránsito: 57

Vehículos radiados: 46

Licencias retenidas: 48

Operativos en toda la provincia:

760 aprehendidos por causas contravencionales

21 detenidos por hechos de flagrancia

29 detenidos por causas penales