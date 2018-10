Dos hombres denunciaron que los echaron a golpes de una pizzería del barrio porteño de Palermo por besarse en público, algo que el encargado del lugar consideró lo contrario al“ambiente familiar”. Luego de ser increpados, la pareja intentó irse sin pagar, pero fueron seguidos por tres empleados que, entre insultos homofóbicos, los obligaron a ir a un cajero. El hecho se produjo en el local "Accademia della pizza" ubicado en la intersección de Scalabrini Ortiz y Santa Fe, cuando los jóvenes compartían una cena y se dieron un beso, como cualquier pareja. Tras la difusión de la situación, uno de los agresores fue despedido y otros tres resultaron suspendidos.

“Estábamos sentados uno al lado del otro y se acercó el encargado del lugar a echarnos porque ‘esto es un ambiente de familia’”, relató Tomás Rodríguez en una publicación de la red social Facebook.

“Yo no les falto el respeto, pero ustedes compórtense”, les lanzó el empleado. Por eso, Tomás contó: “Le respondimos que nosotros también éramos familia y nos fuimos”. La escena no se terminó ahí. “El encargado, un cocinero y dos mozos nos corrieron una cuadra y media por Scalabrini Ortiz. Nos forcejearon, nos separaron, me pegaron en la cara y en la espalda en el medio de la calle Güemes”, insistió el joven.

Además, hubo más palabras discriminatorias: “Nos ‘escoltaron’ a un cajero gritando ‘putitos de mierda, no vuelvan más a mi pizzería, lo que hacen es para cagarlos a trompadas’. También nos dijeron ‘los vamos a hacer meter en cana, ustedes chúpense la pija si quieren, pero acá no vuelvan más”.

El joven, quien reveló que en las últimas semanas les había ocurrido algo parecido, realizó la denuncia en la Comisaría 23. El dueño del local, Sergio Rivadulla, reconoció el hecho en diálogo con TN, negó que haya habido golpes y dijo que tomó la decisión de echar al encargado y suspender a los otros tres empleados.

Fuente: Popular