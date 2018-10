Dos hornos, uno eléctrico y un microondas, le robaron al "Gino". El saqueo no fue mayor porque unos vecinos vieron a los tres ladrones, llamaron a la Policía y los pusieron en fuga.

Marcelo "Gino" Laciar (exjugador de San Martín y Unión, también DT, hoy sin trabajo) no lo descartaba, porque tenía hartas referencias de robos en las casas un montón de sus vecinos en el barrio San Expedito (Dr. Ortega, entre Vidart e Hipólito Yrigoyen, Rawson). Pero lo que nunca hubiera querido sucedió el último sábado cuando se ausentó con su familia entre las 14 y las 21.30, y no se la perdonaron: rompieron una puerta del fondo de su casa, se la revolvieron entera y se dedicaron a juntar lo de mayor valor.



Un horno microondas, otro eléctrico, un televisor, una tostadora, una cafetera, un DVD, una tablet, ropa calzado, incluidas las zapatillas de su hija.



El saqueo pudo ser mucho mayor y no lo fue porque un vecino vio a tres sujetos salir con las cosas y en instantes la novedad le llegó al exfutbolista. Alcanzó a recuperar un televisor que quedó envuelto en un cubrecamas, tirado en el fondo.



Tanto tiempo tuvieron los ladrones, que una vez adentro hasta le comieron cuatro tortitas que habían quedado en una panera.



Ayer explicó que fue muy doloroso toparse con su casa toda revuelta. Y la impotencia que atraviesa porque cada cosa que le llevaron le costó conseguirla, y ahora tendrá que remarla bastante para poder recuperarse porque no tiene trabajo.



"Es la segunda vez que atacan mi casa, la otra vez fue un intento pero ahora esto es devastador. Gracias a Dios que tengo muy buenos vecinos que me avisaron, porque si no hacían un segundo viaje y me dejaban sin nada", contó ayer.



Con los datos que aportaron los vecinos, policías de la zona intentaban determinar quiénes fueron los delincuentes. La mira está clavada en los vecinos de un barrio cercano, hacia donde los vieron huir con las cosas que robaron a Laciar.