A una semana del accidente que lo tuvo al borde de lo peor, a José María "Taka" Zabala (34) lo pusieron a prueba y respondió favorablemente. Al hockista le bajaron los medicamentos buscando que despertara y, después de algunas horas de suspenso, finalmente eso ocurrió.

"Le habían bajado todas las drogas y estaban esperando que se despertara. Pasó un día sin despertarse, eso nos ponía nerviosos, pero gracias a Dios ayer abrió los ojos y respondía con la cabeza. Estamos muy contentos porque la verdad es que la recuperación va rápida", dijo Martín, hermano del jugador que esta temporada fichó para Estudiantil.

El accidente que puso al "Taka" Zabala en una cama del Hospital Rawson ocurrió alrededor de las 23 del viernes pasado, hace ya 7 días, sobre la calle Sarmiento, metros al Este de Balaguer, en Santa Lucía, cuando perdió el control de su auto Peugeot 207 y se estrelló contra un árbol.

Los médicos que recibieron a Zabala en el hospital diagnosticaron que había sufrido gravísimas lesiones, como traumatismo cerrado de tórax, neumotórax y politraumatismo. Tras el impacto había quedado inconsciente y desde entonces no había despertado, pero anoche, sobre las 21, abrió los ojos por primera vez.

Con el correr de las horas la alegría para su entorno fue doble, pues le sacaron el respirador y habló.

"Durante la noche evolucionó bien. Hoy amaneció en perfectas condiciones, le sacaron el respirador y ha hablado, eso es un golazo", comentó Martín. Y agregó: "Del accidente lo único que se acuerda es de mí, que yo le tocaba la cabeza, lo acariciaba, no se acuerda más nada. Y también preguntó por el auto. Ha podido hablar muy poquito, está como ronco a causa del tubo que ha tenido para respirar, pero igual es un avance grandísimo".

Así quedó el auto del hockista

Otro de los tema que tocó fue su hija, Catalina, de apenas 3 meses de vida. "Preguntaba por ella, decía que la amaba...una de las causas de lucha claramente es ella", dijo su hermano.

¿Sobre el hockey? "Ese tema no lo hemos tocado. Hay ciertos temas con los que se pone muy nervioso, pero yo creo que si tiene movimiento en las piernas y los brazos, va a poder seguir jugando", afirmó. Uno de los puntos positivos es que todo indica que la parte neurológica por suerte no fue afectada y especulan que no le quedará ninguna discapacidad motriz, un punto muy importante si es que luego decide seguir patinando. "Puede mover las piernas y los brazos. Él se quiere levantar, es como que se quiere ir... eso es un buen indicio, tiene ganas de salir de ahí", sostuvo Martín.

Para cerrar, pidió que continúen las oraciones: "Todavía queda, pero gracias a Dios estos son unos avances grandísimos. Estábamos todos preocupados porque ni siquiera abría los ojos, pero ahora que hasta ha hablado estamos mucho más tranquilos", concluyó.

Por el momento el hockista se encuentra internado en Terapia Intensiva, pero se espera que en las próximas horas lo pasen, al menos, a Terapia Intermedia.