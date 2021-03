Este viernes, Diego Espejo (28), acusado de asesinar a su pareja Oscar Mura, declaró ante el juez de la causa y habló sobre lo que ocurrió la madrugada del viernes 19 de marzo en la que murió el efectivo policial. Mura falleció en su vivienda del barrio Sarmiento, en Chimbas, luego de que su novio le diera tres disparos en el abdomen y uno en la espalda.

Espejo rompió el silencio y dio detalles de lo que pasó. "Hablamos por teléfono y quedamos en salir en esa noche", comenzó. Posteriormente, relató que se encontraron y fueron a un bar a ver un show. "Cuando íbamos en el remis me mostró mensajes que se estaba mandando con un chico. Yo no le decía nada", aseguró.

Al terminar de ver el espectáculo, él lo abrazó y volvieron a tomarse un remis para regresar al departamento de Mura. "Nos bajamos en Mendoza y Neuquén porque nos sentíamos mal. Él vomitó", expresó.

Ambos llegaron a la vivienda, según las palabras de Espejo, y Mura "cerró la puerta con llave y me dijo que no me vaya". "Yo le tenía miedo porque hace tiempo me esposó y me pegó con el arma", remarcó.

"Yo vivía un calvario con él", sentenció.

Luego declaró que le sacó la ropa y le colocó las esposas. "Él saca su arma, la descarga y la llevó a la cama. Yo le dije 'No Mura, no'", prosiguió.

Con la voz quebrada, sostuvo que "en ese momento, forcejamos y el arma se disparó". También manifestó que salió a pedir auxilio a los vecinos.

Espejo contó que Mura lo esposaba y lo obligaba a acompañarlo a sus adicionales. Del mismo modo, dijo que una vez intentó dejarlo encerrado pero logró escaparse y contarle a su esposa todo lo que estaba viviendo con el policía fallecido.