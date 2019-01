Buscado. Juan Eduardo Echegaray (27) junto a su madre adoptiva Liliana Loyola (64), quien ayer murió por las graves quemaduras que sufrió.

Tras permanecer 41 días internada a causa de las graves quemaduras que sufrió en su cuerpo, finalmente ayer murió Liliana Loyola (64), la jubilada judicial que supuestamente fue atacada en su casa del barrio Aramburu, Rivadavia, por su hijo adoptivo Juan Eduardo Echegaray (27), al que acusaron de quererla quemar viva porque se negó a darle plata. Ese sujeto anoche continuaba prófugo, dijeron fuentes policiales.



El episodio que terminó costándole la vida a Loyola ocurrió entre las 20 y las 21 del pasado 29 de noviembre. Desde ese día la mujer había quedado internada en Terapia Intensiva.



"Siempre la golpeó, la maltrató y amenazó con quemarla, siempre por plata, pero ella tenía un amor enfermizo por él, aguantaba todo con tal de no verlo preso", había declarado Esteban, un hermano de la víctima.



Según el relato que brindó el hombre hace unos días a DIARIO DE CUYO, el pasado 11 de diciembre, 12 días después del hecho, mientras la cuidaba en el sector de Quemados del Marcial Quiroga, se animó y le preguntó a su hermana qué había pasado realmente. "Se quebró y entre lágrimas me confesó que su hijo la prendió fuego porque no le quiso dar plata", aseguró.



Luego de esa confesión, decidieron radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Desde entonces Echegaray es intensamente buscando por la Policía, pero hasta anoche sin resultados positivos.



LA OTRA VERSIÓN



Luego de que el caso se hiciera público, el padre del acusado salió a defenderlo. Aseguró que su hijo ese día llamó "desesperado" para contar que su mamá "había tenido un accidente y necesitaba ayuda". "Yo estuve 10 días cuidándola y ella dijo que gracias a él no murió", comentó.