El crimen de un abuelo de 73 años conmociona a la ciudad de Santa Fe. La víctima, Oscar Bolaños, fue asaltada el domingo por la mañana por un hombre que había ingresado a la despensa, que es propiedad de la hija de Bolaños, el día anterior, pidiendo comida. El hombre le dio alimentos, pero el desconocido regresó 24 horas después, cuando estaba abriendo el local, le robó el dinero de la caja y lo atacó a cuchillazos. Fueron 8 las puñaladas que recibió Oscar, quien falleció el martes en medio del dolor de todo el barrio.

Oscar Eduardo Baños fue atacado en la despensa de su hija, a quien le daba una mano atendiendo el local, en el barrio Belgrano de Santa Fe, donde vivía desde hacía más de 40 años y era conocido por todos los vecinos. Un día antes, el mismo hombre había ingresado a la despensa y pidió algo de comer. Baños accedió y le ofreció un plato de comida. Su hija contó que cuando su padre fue atacado, tenía preparada una bolsa con alfajores para volver a darle al desconocido si regresaba al local.

Pero el atacante tenía planes muchos más macabros para volver al otro día. Se metió cuando el hombre apenas abría y estaba recibiendo el pan, y le robó el dinero de la caja. Para reducirlo, golpeó a Baños y lo atacó, aparentemente, con un cuchillo que había en la despensa y que fue encontrado por los vecinos horas después en un terreno baldío.

Herido, Baños llegó a cruzar la calle hasta la casa de su hija para pedir auxilio. La mujer y su marido lo trasladaron en su auto hasta el nuevo hospital Iturraspe. Ls médicos del área de Emergencia lo examinaron en el shockroom para pacientes en estado crítico y constataron que tenía seis puñaladas punzocortantes en el abdomen, una en el pulmón y otra en el cuello. Lo compensaron con asistencia respiratoria mecánica y con transfusiones de sangre, y lo operaron de urgencia. Pero pocas horas después, falleció.

Edith, su esposa, relató conmocionada que su marido buscó protegerla en medio del robo, del que no se resistió. "Le dio todo, le dijo ahí tenés la caja, tenés todo, llevate, llevate toda la plata y mandate a mudar de acá. Sin golpearlo, sin nada, porque vio que me había levantado por los ruidos de las botellas que había, ya que estaban luchando entre los dos. Salí, se dio vuelta, medio como que se asustó y me quiso proteger. Lo único que me decía era 'llamala a Chili (la hija), andá, llamala'. Se ve que lo empujó porque estaba él en la caja y mi marido atrás".

Este miércoles, minutos después de la medianoche, personal del Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre de 32 años en inmediaciones de Estanislao Zeballos y San José, en el barrio San José, que sería quien el domingo apuñaló a Oscar Baños.

Fuente: 0223