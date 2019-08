Silencio. José Guajardo mientras ayer caminaba por Tribunales. Al igual que ante el juez, guardó silencio cuando la prensa quiso entrevistarlo.

José Guajardo (24) ayer guardó silencio ante el juez Juan Pablo Ortega (Primer Juzgado Correccional), quien lo investiga por una presunta "omisión de auxilio" en perjuicio de Brenda Requena (24), la joven madre que fue asesinada en Albardón, al parecer, por su esposo Diego "el Chato" Álvarez (28), único detenido por el crimen, dijeron fuentes judiciales.



Guajardo, confeso amante de Brenda, fue denunciado por la madre de ella, Laura Requena, quien ayer se limitó a decir a este diario que "dejo que la Justicia haga lo que tenga que hacer, yo ya lo denuncié".



En concreto, a Guajardo lo acusan de no brindarle auxilio ni tampoco dar aviso a ninguna autoridad cuando advirtió que Brenda corría peligro, una vez que Álvarez sorprendió infraganti a ambos, en la mañana del último 11 de julio, en un descampado de Campo Afuera.



"Estábamos en un bajo en el puente del ferrocarril, él (Álvarez) llegó y le pegó una piña a ella en el rostro, en el lado izquierdo. Después me largó un pedazo de escombro, yo me cubrí con la mano y me la partió. Ahí me quedé como congelado, como helado. Subí y empecé a correr y vi que ella se quedó parada, agarrándose el rostro. El Chato me miró y me dijo: "Andate porque te mato"", había dicho Guajardo en una nota con este diario.



El delito que le achacan se castiga con una pena económica de $750 a $12.500, según el artículo 108 del Código Penal.



La hipótesis es que, una vez que Álvarez quedó solo con su infiel pareja, la mató ahorcándola, luego quemó el cuerpo y después intentó esconderlo enterrándolo en una hondonada. De Brenda no se supo nada hasta 5 días después, cuando la Policía encontró su cadáver descuartizado. Mientras, se creía que estaba desaparecida, que fue lo que había denunciado el propio Álvarez esa misma tarde en la seccional 18va.