Félix Raúl Castillo fue señalado sin dudar por la mamá del joven asesinado. "Una semana antes amenazó con matarlo", dijo.

"Yo sabía que era él (el homicida) porque una semana antes fue por mi casa y amenazó a mi hijo que lo iba a matar. Espero que no lo suelten más al asesino este", dijo ayer Paula Bolado ante los jueces Maximiliano Blejman, Eugenio Barbera y Silvina Rosso de Balanza (Sala III, Cámara Penal) y el fiscal Daniel Galvani. Así pareció complicar a Félix Raúl Castillo (33) principal y único sospechoso de haber dado muerte a su hijo Cristian Díaz, la madrugada del 4 de marzo de 2018 en su casa de la Villa Mariano Moreno, Chimbas.



Esa madrugada, el homicida también hirió a la pareja de Díaz, Mariana Flores. Esta joven tuvo un hijo con la víctima, se separó, se fue con Castillo y tuvo otros dos chicos con él, pero la relación no funcionó y Flores volvió con Díaz, pero el acusado nunca aceptó esa situación.



A pesar de que la madre del fallecido reconoció a Díaz porque lo conocía desde niño y porque dijo haberlo visto esa noche en su casa durante el ataque, el abogado defensor Nicolás Fiorentino cuestionó esa versión.



El letrado apeló a la primera declaración de la mujer, en la que aseguraba no conocer a Castillo y no saber quién había matado esa noche a su hijo porque el delincuente se cubría el rostro. Pero la mujer negó haber dicho eso ("se tienen que haber equivocado los policías", dijo) e insistió en que Castillo había sido el atacante. También reconoció la ropa que usaba esa noche.



Otro que declaró fue su esposo, Pedro Díaz, aunque aclaró que no se concentró en ver quién era el homicida porque esa vez estaba más preocupado por la suerte de su hijo, a quien vio morir en un pasillo de su casa.



Castillo enfrenta cargos por homicidio simple, tentativa de femicidio y abuso de armas. Hoy, la tercera audiencia.