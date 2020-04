os detenidos en las cárceles bonaerenses comenzaron esta semana a usar teléfonos celulares porque no pueden recibir visitas por la pandemia del coronavirus y ya estalló el primer escándalo: el delincuente que le disparó a Carolina Píparo la amenazó desde su cuenta de Facebook, y la diputada provincial de Juntos por el Cambio lo denunció en su cuenta de Twitter.

"Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. ¿Que pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?", acusó la legisladora provincial acompañando el mensaje con las capturas de las amenazas.

El que la amenazó es Carlos Moreno, condenado a prisión perpetua junto a otros cuatro integrantes de la banda que, en julio de 2010 interceptó a Píparo -que estaba embarazada de nueve meses- a la salida de un banco de La Plata y le disparó a quemarropa.

Píparo publicó tres mensajes que le envió el criminal desde la cárcel. "De mi tampoco te olvides. Carlos Moreno". "El mismo que te disparó basura de mujer". "Acá dentro mejor que nunca. Unidad 34. Puta".

En diálogo con Radio Mitre, Píparo "estoy conmovida, parece que esto no se termina nunca...", señalando que "cuando vi que habilitaban celulares me pareció terrible, porque deben controlarlos, si siempre se usaron celulares en as cárceles, se usan escondiéndolos, y esta persona apenas tuvo acceso a redes me escribió por Facebook esto...". "No le alcanzó con cruzarme una vez en la vida, me golpeó, mató a mi hijo, y lo primero que hace cuando puede es volver a escribirme y amenazarme...", señaló la legisladora.

"El único goce de estos delincuentes está en dañar a la víctimas", señalo, indicando que "no alcanza con pensar a esta gente como víctimas, porque no son víctimas, las víctimas somos nosotros, los que sufrimos los que sufrimos sus ataques".

Desde el lunes pasado, los 43 mil detenidos alojados en las cárceles de la provincia de Buenos Aires están hiperconectados. Es que el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires habilitó el uso de teléfonos celulares, notebooks y tablets en los calabozos. Si bien el SPB elaboró un protocolo que les veda el acceso a las redes sociales está claro que eso es difícil de controlar. Por una cuestión de seguridad, el empleo de dispositivos móviles siempre estuvo prohibido en el ámbito carcelario, aunque cada vez más internos accedían a uno de manera ilegal, lo que muchas veces generaba situaciones de conflictos.

Píparo, que perdió a su hijo Isidro en el ataque que sufrió en julio de 2010, pasó 45 días internada en terapia intensiva. Varios años después se sumó al mundo de la política, convocada por la gobernadora María Eugenia Vidal. En octubre de 2017 fue electa diputada provincial por La Plata.