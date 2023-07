En medio de la conmoción por el suicidio de Williams Alexander Tapón, el joven de 24 años que ayer fue noticia por la brutal agresión que protagonizó contra un árbitro durante un partido de fútbol amateur disputado el pasado fin de semana, Priscila, una de sus hermanas, compartió con la prensa el último audio que le envió a la familia antes de quitarse la vida.

Entre lágrimas, Priscila agradeció el respaldo de su círculo más cercano ante la compleja situación que estaba afrontando, pero al mismo tiempo reconoció que se veía desbordado: “Hasta acá llegué”.

Apenas unas horas después del trágico desenlace de Tapón, Priscila accedió a hablar con el canal de noticias Crónica HD para expresar su dolor y pedir justicia por Williams. Además, la mujer aprovechó la entrevista para compartir las últimas palabras que el joven le envió a través de un audio de WhatsApp.

“Te amo con mi alma. Gracias por todo, siempre estuviste. No me dejaste solo y eso lo valoro. Te amo, te amo...”, dijo entre lágrimas Williams, notoriamente afectado por la repercusión que tomó la salvaje agresión contra el réferi Ariel Paniagua, que lo había denunciado por golpearlo en un partido amateur el sábado pasado en Sarandí.

Angustiado por la posibilidad de ser denunciado por la víctima de su salvaje reacción, ocurrida el pasado sábado en el complejo de canchas de fútbol sintético “Estación 98″, en el partido bonaerense de Avellaneda, Tapón le pidió a su hermana mayor que ayude a Agustina, su esposa, con todo lo que pueda necesitar para la crianza de sus hijos. “Dale una manito a la Agu, por favor te lo pido”, imploró.

“No puedo más Pri. No soy fuerte, no sé lo que me pasa, no soy yo. Hasta acá llegué... Sé que voy a quedar como un cobarde y como un cagón. Pero me cansé, no doy más, Discúlpenme”, concluyó su audio Williams. Unos minutos después, tomaría la lamentable decisión de quitarse la vida de un disparo en la cabeza, a la vera de las vías linderas a su domicilio.

“(Williams) Tenía miedo de ser denunciado. Era un chico que le gustaba salir y divertirse. Antes de ver a sus hijos detrás de una reja, prefirió que sus hijos no lo vean y que no se acuerden nunca de él”, lamentó la mujer.

Tras compartir las últimas palabras de su hermano, Priscila -supuestamente última persona que vio con vida a Williams- reveló que Paniagua habría intentado extorsionar a su hermano mediante el pedido de 300.000 pesos para evitar la denuncia, una acusación que, por lo pronto, no se encuentra ratificada en la Justicia.

“El árbitro le dijo a mi hermano ‘hay dos formas de arreglar esto: una es que me des 300.000 pesos y esto queda acá, o la otra es que te denuncio’. Mi hermano le dijo ‘¿de dónde querés que saque esa plata? No tengo, si querés denunciar, denunciame. Yo te pido disculpas’”, aseguró la mujer durante el reportaje.

Asimismo, la mujer acusó al juez de dar “lástima” ante las cámaras de televisión para dejar mal parado a Williams. “Él no dio lástima hablando de sus cuatro hijos. Habló por él y pidió disculpas de todo corazón. Lo hizo porque estaba arrepentido y no tomó conciencia de lo que hizo en ese momento”, sostuvo.

“Si yo hubiese tenido esos 300 mil pesos se los hubiese dado, porque hoy en día yo tendría a mi hermano al lado. Y no lo hubiese encontrado en un pozo como lo encontramos”, aseguró.

Tapón había sido imputado este lunes bajo la carátula de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo” por el incidente con el referí quien ayer en la declaración testimonial que brindó ante las autoridades contó los detalles del hecho y denunció al joven de 24 años.

El hecho trascendió este lunes luego de la viralización de imágenes tomadas con un teléfono celular en las que se ve que luego de una brutal agresión de dos jugadores, el árbitro Paniagua, quedó tendido en el suelo y recibió una patada a la altura de la nuca que lo dejó desmayado. Fue trasladado hacia el hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde poco después fue dado de alta.