Con la voz temblorosa y todavía con el pánico latente por lo que le tocó vivir, S.C, una mujer de 39 años, contó con detalles el dramático episodio que vivió el lunes al mediodía y que puso en riesgo su vida.

La víctima identificó a su agresor como Pablo Badilla, quien fue su pareja durante cinco años y quien pasadas las 13 horas del lunes después de una discusión, la roció con nafta y cuando iba a prenderle fuego, ella corrió a su dormitorio donde se encerró y alcanzó a llamar a la policía para denunciar por primera vez a su ex pareja.

"Tengo miedo. Si no me encierro, me mata", comentó la mujer llorando detrás del teléfono. S.C tiene cuatro hijos adolescentes y comenzó su relación hace unos cinco años con su agresor, la convivencia comenzó hace cuatro años y medio y según cuenta, las agresiones comenzaron al poquito tiempo de comenzar a convivir. Según la mujer, a lo largo de los años las agresiones verbales y físicas dieron paso a los abusos sexuales. "Nunca denuncié porque me daba miedo, él me amenazaba pero después me pedía perdón y me decía que no volvería a pasar. Llegué a pensar que la culpa de todo lo que me tocaba padecer era por mi culpa. Yo pensaba que mis hijos no sabían nada de lo que me pasaba pero ellos me dijeron que más de una vez escucharon que él me pegaba, eso es lo que más me duele", manifestó.

Nunca le comentó a nadie lo que vivía adentro de las cuatro paredes, dice que en un momento comenzó a ir a una psicóloga pero él la obligó que dejara de asistir. Mientras la violencia iba creciendo, también crecía el temor por denunciar. Es que el sujeto ya tuvo antes denuncias por violencia de género por parte de una pareja anterior. "Él tiene un primo con un alto rango en la Justicia y él siempre se escudaba con eso. Con los años me di cuenta que todo lo que su ex mujer denunció era verdad", comentó.

EL HECHO DETERMINANTE QUE LE HIZO ABRIR LOS OJOS

Era lunes pasado el mediodía en esa vivienda de Rivadavia. S.C estaba sola cuando llegó Badilla para, en un ataque de celos, pedirle que le mostrara el celular. "Yo le dije que quería terminar para siempre, que le iba a mostrar el celular para que viera que no lo engañaba pero con la única condición que él agarrara sus cosas y se fuera. Fue ahí que se puso loco. Salió afuera, yo escuché que abría el baúl y pensé que era para guardar sus cosas pero no, vino y con un bidón de cinco litros de nafta me empezó a tirar por el cuerpo", comenta la mujer con la voz temblorosa.

"Le gritaba que parara, que me ardían los ojos, que no podía ver. Fue hacia un mueble en la cocina y sacó un papel cuando vi eso me imaginé que iba a prenderme fuego por eso corrí y me encerré en mi pieza y llamé a la Policía", manifestó. Mientras, el sujeto no le creía que estaba llamando a los efectivos, es que esas situaciones ya se habían repetido y ella nunca denunciaba.

A los minutos los efectivos llegaron y encontraron a la mujer bañada en nafta. El sujeto se encerró en la casa de un familiar, ubicada al lado de la casade S.C. Los efectivos al notar la situación se dirigieron en búsqueda del agresor y a pesar de que la familia en un principio opuso resistencia, finalmente dejaron entrar a la Policía y aprehendieran al sujeto.

La mujer fue trasladada primero a CAVIG, luego al hospital donde le constataron las lesiones producto de las quemaduras por el combustible, dice que la bañaron y que luego debió asistir a ANIVI donde finalmente le tomaron la denuncia para que intervenga Flagrancia a través del fiscal Eduardo Martínez.

Ahora, S.C. dice que teme por su vida. Si bien cuenta con un efectivo policial en la puerta de su domicilio la custodia será hasta el jueves y de ahí en más no sabe qué pasará. "Me dijeron que no necesito abogado pero me parece extraño que nadie me haya llamado para preguntarme al menos como estoy. Si él cumple con lo que siempre dijo que su primo trabaja en la Justicia no se que me puede pasar, por eso decidí hacerlo público, porque temo por mi vida", manifestó la mamá.