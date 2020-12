El juez en lo Correccional Alberto Caballero dio luz verde para que la Corte de Justicia decida si el empresario del transporte de pasajeros y exdirigente de Sportivo Desamparados, Ricardo Adrián Salvá, debe o no ser sobreseído por prescripción de la acción (por vencimiento de los plazos para investigar y sentenciar), en el caso del accidente de tránsito que le costó la vida al chico Kevin Gabriel Malla, el 22 de julio de 2013 en calle Nuche, casi Ameghino, Capital. Salvá conducía un Audi Q5, el menor iba en bicicleta. Por ese caso, fue condenado a 3 años de prisión sin encierro y 7 de inhabilitación para conducir. Pero la Corte anuló ese fallo y entonces se entendió que el caso prescribió, porque al no haber sentencia el último acto que impedía la prescripción era la citación a juicio ocurrida en setiembre de 2014, es decir más de los 5 años permitidos por ley. El abogado de la familia Malla, Ángel Peña, consideró que eso no es así y ahora la Corte tiene la última palabra.