Un complejo estudio en la cabecita del nene que cayó a una pileta en el Camping del Foro de Abogados confirmó un panorama poco alentador pues arrojó que su cerebro por el momento no da señales, confió un familiar a este diario. Se trata de una tomografía computarizada que le practicaron cerca del mediodía de ayer, mientras que por la noche su estado no había variado. "El cuadro no ha cambiado, su cerebro no está dando señales... esperamos un milagro... mañana (por hoy) es un día clave", indicaron desde su entorno.

El menor de 3 años, de apellido Furlotti, está internado en el sector de Terapia Intensiva del Hospital Rawson, con respiración asistida y completamente sedado. Está inconsciente desde que ocurrió el accidente, a eso de las 17,30 del domingo, cuando cayó a la pileta de adultos del camping, a donde había ido con sus padres y unos amigos de ellos a comer un asado.

Según la familia, evalúan trasladarlo en avión sanitario a Buenos Aires para una atención más compleja, pero por el momento no está en condiciones. Para eso primero deben aguardar que mejore clínicamente, es decir, que aumenten sus signos vitales, explicaron.

El caso fue muy comentado durante la jornada de ayer en las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de aliento y las cadenas de oración. También se puso en tela de juicio el accionar del guardavidas contratado en teoría para evitar este tipo de accidentes. Al respecto, circuló una versión que indicaba que cuando el pequeño cayó al agua el bañero estaba leyendo un libro. Esa hipótesis fue confirmada por allegados a la víctima, quienes además denunciaron que la ambulancia no pudo ingresar hasta donde pretendían porque una estructura instalada recientemente no permitía su paso, por una cuestión de medidas.

Este diario ayer intentó contactarse con Marcelo Álvarez, presidente del Foro, y con Sofía Lloveras, la segunda, pero ninguno atendió los llamados. Cabe resaltar que el domingo Álvarez se hizo presente en el Hospital Rawson, donde estuvo hablando con los familiares para ponerse a disposición e interiorizarse en el caso.