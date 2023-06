Manuel Vargas, conductor de la camioneta del Ministerio de Minería que volcó en Calingasta, este viernes fue formalmente imputado por esa tragedia ocurrida el pasado miércoles, en la que falleció un compañero llamado Sebastián Colombetti (40). En la audiencia se determinó que sea investigado en libertad, dijeron fuentes judiciales.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales Renato Roca (asistido por Cristian Gerarduzzi) solicitó al juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli que concediera abrir una investigación penal contra Vargas, el hombre que guiaba la Toyota Hilux en la que volcó junto a dos compañeros de trabajo. Uno era Sebastián Colombetti, el geólogo que murió al salir despedido del vehículo. El otro, Juan Pablo Cortez, sufrió lesiones menores, ya le dieron el alta y puede ser una pieza clave para la resolución del caso, pues su testimonio es muy valioso debido a que era uno de los ocupantes del rodado.

Los análisis de alcoholemia y toxicológicos practicados a Vargas dieron negativo

Vargas recibió el alta por la mañana y fue trasladado a Tribunales. Fiscalía le imputó, de manera provisoria, el delito de homicidio culposo: el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Los pesquisas aguardan los resultados de las pericias y otros informes para determinar si al sospechoso cabe endilgarle algún agravante, como el de exceso de velocidad. La hipótesis es que conducía a una velocidad -al menos- elevada, confiaron fuentes del caso.

Por recomendación de sus defensores, Fernando Castro e Ivana Salas, el imputado optó por no declarar. Como el MPF no solicitó la preventiva, fue excarcelado, aunque bajo medidas coercitivas para asegurarse que no se fugará ni entorpecerá el proceso.

El juez concedió a Fiscalía un plazo de 6 meses para investigar.

EL CASO

La desgracia de los empleados del Ministerio de Minería fue a eso de las 13.40 de este miércoles. La Hilux, propiedad de la cartera de Minería, era guiada por Manuel Vargas. En el otro asiento delantero iba Colombetti, la víctima fatal. Mientras que atrás viajaba Juan Pablo Cortez. Los tres se dirigían a realizar tareas de inspección.

Según los voceros, el siniestro se produjo cuando circulaban por la Ruta 412, de Sur a Norte, camino a Villa Corral.

La hipótesis es que Vargas conducía a elevada velocidad, que perdió el dominio del vehículo, presumiblemente invadiendo el carril contrario, y que en ese momento improvisó un volantazo para incorporarse a su carril. Sin embargo, la camioneta se desplazó hacia la banquina y al hacer contacto con la parte de tierra el rodado dio al menos dos tumbos, quedando la Hilux volcada sobre su costado izquierdo.

Los investigadores creen que en uno de los tumbos el cuerpo de Colombetti salió despedido del habitáculo, quedando tendido sobre la banquina y falleciendo en el lugar. Todo indica que no llevaba colocado el cinturón de seguridad.