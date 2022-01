En el interior del auto de José Carlos Olaya González, quien atropelló a un grupo de ciclistas hiriendo de muerte a Marcela Claudia Bimonte, había varias botellas de alcohol. Se presumía que el exceso de bebidas era una de las principales razones con la que el asesino se justificó a si mismo su conducta criminal de embestir a las personas y huir sin siquiera prestar asistencia a los heridos. Sin embargo, tras ser detenido y sometido al test de alcoholemia, el resultado fue negativo.

No obstante, fuentes policiales confirmaron a Infobae que los resultados de narcotest corroboraron que Olaya González sí consumió marihuana antes de manejar el vehículo con el que atropelló y mató.

Al menos una botella de champagne, una lata de cerveza y varias de bebidas energizantes alcanzaron a divisarse en el vehículo Ford Focus de color rojo (patente NGN 632) que conducía el autor del crimen, a los pocos minutos de sucedido el hecho que ocurrido este domingo por la mañana en la zona de los Bosques de Palermo. Ayer a última hora, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que Olaya González dio negativo en el test de alcoholemia; por su parte, el conductor de la camioneta que lo ayudó a escapar dio 0,8.

Con la confirmación de que consumió marihuana antes del accidente, resta saber si la Justicia lo incorporará como agravante en la acusación.

Por la tarde, cuando todo hacía pensar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, adelantó que pedirían cambiar la calificación a homicidio doloso.

“Esto no fue un accidente. Fue un homicidio. Manejar borracho, matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque ‘no hubo intención’. Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el conductor del Ford Focus se despista de la calle, sube a la bicisenda, atropella a los ciclistas y runners, y luego se da a la fuga.

Pero primero -con total indiferencia y frialdad- tomó algunas de sus pertenencias del auto y se alejó caminando hasta subirse a una camioneta Jeep de color negro con la que huyó del lugar.

Los testigos captaron la patente de la camioneta (IED 733) y la policía pudo irradiar la alerta a todas las comunas que lo que llevó a su interceptación en Avellaneda. La placa de la Jeep negra fue captada por el Anillo Digital y se le hizo un seguimiento.

Así, descubrieron que bajó en el Puente Pueyrredón por lo que se alertó a la Policía Bonaerense que la visualizó rápidamente y la detuvo. En el vehículo viajaba el autor del crimen junto con tres acompañantes que también fueron apresados: Patricio Daniel Valiente, de 30 años; Lucio Valiente, de 20; y Fernando Ezequiel Escobar, de 29 años.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte a cargo de la Dra. Natalia Pla, Secretaria a cargo de la Dra. Laura Solano. Olaya González quedó imputado por homicidio culposo y los otros tres ocupantes de la camioneta por encubrimiento.

“Lo que deseo es que realmente los culpables paguen como corresponde, que no haya nada que los pueda deslindar de la responsabilidad”, declaró Luis Ceccato, pareja de Marcela Claudia Bimonte, quien se encontraba con ella al momento del siniestro que derivó en la muerte de la mujer de 62 años y que también resultó herido.

“Yo venía adelante y ella venía atrás, había otros ciclistas. Íbamos con todos los elementos de seguridad, despacio, mirando, no esperábamos que se nos tirara una auto arriba. De repente, apareció el auto este que se cruzó directamente, venía a las chapas”, describió en diálogo con C5N. “Lo primero que hice fue gritar por ella: ‘Marce, Marce’. Y no me contestaba. Solo veía el auto. Fui atrás del auto y la vi tirada inconsciente, estaba mal”, continuó.

“Esto no fue un accidente de tránsito. Yo no sé si estaba loco o borracho, pero venía a una velocidad terrible y se metió en la bicisenda”, agregó el hombre que participó de la movilización para pedir justicia.

Además, contó que junto con una ciclista médica que pasaba por el lugar trataron de reanimar a Marcela antes de la llegada de la ambulancia porque la víctima se encontraba inconsciente, “pero no había caso”. Finalmente, Bimonte fue trasladada al Hospital Fernández, donde falleció.