El "empresario, periodista y exempleado universitario" Jorge Diez (58), más conocido por la organización de megaeventos sociales con artistas de renombre nacional, no prosperó en su intención de que un tribunal lo desligara con un sobreseimiento de un asunto que lo tiene muy complicado: su presunta autoría en un fraude de $1.157.024 cometido con la compra de 20 neumáticos para camión, contra una sucursal de la firma "F1 Neumáticos" de Rivadavia, el 18 de febrero del año pasado. Según fuentes judiciales, los jueces Víctor Hugo Muñoz Carpino, Martín Heredia Zaldo y Miguel Dávila Saffe (Sala I, Cámara Penal) confirmaron la decisión de la titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Mabel Moya, quien lo procesó por el delito de estafa y le permitió la excarcelación, previo pago de una fianza de 3 millones.

Había sido el defensor de Diez, Alejandro Oliver Montilla, quien apeló ante el tribunal para revertir la decisión de la jueza, pues consideraba que su resolución no había estado fundamentada y era arbitraria, al basarse en pruebas que -en su opinión- resultaban contradictorias, como los reconocimientos en rueda de personas que hicieron dos empleados de "F1 Neumáticos". O que no se notificara a la defensa cuando se realizó el reconocimiento del utilitario Peugeot Hoggar de Diez, identificado como el que se utilizó para cargar los neumáticos el día que, en complicidad con un tal "Rolando Evans" (nombre falso pues el DNI usado correspondía a otro hombre) aportó cheques de pago diferido, que la empresa nunca pudo cobrar porque tenían en el banco orden de no pagar por extravío.

Sin embargo el tribunal consideró que las pruebas habían sido recolectadas y analizadas de acuerdo al procedimiento que manda la ley. Y apoyaron por completo la decisión de la magistrada, quien además había considerado como evidencias contra Diez los mensajes en su teléfono pidiendo más cheques sin fondos o que encontraran en su casa cinco de esos cheques de pago diferido.

En su resolución, el tribunal aclaró que un procesamiento no es una decisión definitiva sobre la suerte procesal de cualquier imputado, y que este tendrá la posibilidad de defenderse en un juicio oral y público, donde se examinará a fondo toda la evidencia.

Así, el empresario pasará a juicio por esa causa, con otras dos sospechas pendientes, pues la jueza le dictó falta de mérito sobre otra estafa similar que el 10 de febrero de 2021 denunció "Pehuén" Neumáticos por la compra de 12 neumáticos para camión también cancelados con cheques de pago diferido. En ese hecho no pudo ser reconocido como el acompañante de "Rolando Evans".

Además, en el Tercer Juzgado de Instrucción es investigado junto a otras 14 personas por un fraude mayor a los 3 millones contra el banco Supervielle, entre octubre y noviembre de 2015. Esa vez, se descubrió que esas personas simularon una buena situación económica para hacerse clientes y así sacar dinero de la cuenta corriente que les habilitaban.

No a querer irse de la provincia

La jueza Mabel Moya (Segundo Juzgado de Instrucción) rechazó un pedido de Jorge Diez para que lo autorice a irse a la provincia de Jujuy para trabajar en un emprendimiento turístico ligado a cabañas y gastronomía, dijeron fuentes judiciales. El empresario, que debe presentarse todos los primeros días de todos los meses en el juzgado como condición tras ser excarcelado, concretó su pedido el 1 de diciembre pasado, pero la magistrada lo rechazó por su vinculación a la causa que lo tiene procesado por un gran fraude.