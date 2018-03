Dos hermanos, uno de los cuales goza de prisión domiciliaria, fueron detenidos en el marco de la causa en la que se investiga el crimen en la ciudad mendocina de Tunuyán de Norma Carleti (60), la ex esposa de un ex legislador radical quien fue hallada asesinada con 52 puñaladas en su cuerpo.





El fiscal que tiene a su cargo la causa, Adrián Frick, confirmó en declaraciones a la prensa que los dos nuevos detenidos se suman a otro hombre que también tenía una prisión domiciliaria y fue apresado ayer mismo en cercanías de la vivienda donde fue encontrada asesinada Carleti.





Los hermanos son hijos de un empleado de la inmobiliaria, propiedad de la víctima, que había sido despedido días atrás. Es por ello que se investiga un crimen por encargo.





De todas maneras, Frick aseguró que "la investigación está en pleno curso" y que, por ese motivo, "en el devenir de estos días puede haber más detenidos".



Los arrestos se produjeron tras una serie de allanamientos en los que se logró aprehender a uno de los hombres, mientras que su hermano se entregó voluntariamente tras conocer que se había emitido una orden de detención en contra suyo.



Respecto del hecho, el fiscal explicó que "aún no descarta ninguna hipótesis" porque "es muy complejo encapsularse en un solo móvil ya que transcurrieron apenas treinta horas del crimen. Hay más de línea de trabajo y más de una línea de sospecha".



"Participaron varias personas del crimen, lo que no quiere decir que la haya asesinado una persona o más", aclaró el fiscal, y consideró que afirmar ese dato en este momento de las actuaciones "sería poco atinado".



"Si bien hay algunas características en las lesiones, que parecieran que vienen de una persona, hay muchas pericias y hay muchas huellas y muestras que todavía están en proceso", añadió.

El fiscal detalló que en la vivienda no hay instaladas cámaras de seguridad ni el exterior ni en su interior, pero dijo que los sospechosos podrían haber ingresado a través de "una instalación que pasa por encima del techo de la casa", por la que podrían haber entrado al patio, donde "se forzó una puerta, la rompieron y encontraron a la víctima en el living de una forma muy sorpresiva".



En ese sentido, dijo que aún no se sabe "quiénes entraron y quiénes no", pero que la Justicia ya posee "información que no se puede revelar aún".



Por último, mencionó que en la parte exterior de la casa de la víctima se encontró una marca, por lo que no descarta que el domicilio haya sido señalado con anterioridad al crimen para cometer un robo.

En tanto, el jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, explicó que el hombre que fue detenido el lunes fue hallado porque violó la prisión domiciliaria y que eso activó su pulsera magnética.



Según indicios con los que trabajan los investigadores, ese detenido fue visto por testigos en la zona conduciendo un Fiat 600, donde lo acompañaban otras personas.



Los peritos también asumen que ese vehículo fue el que utilizaron los sospechosos para escapar del lugar del hecho tras el crimen, quienes se trasladaron varios kilómetros para luego incendiarlo.



El crimen de Carleti ocurrió durante la madrugada del lunes en el domicilio de la mujer, ubicado en las calles Almirante Brown y República de Siria, a metros de la Municipalidad de Tunuyán, donde fue convocada la Policía tras recibir una llamada a la línea de emergencia 911 que alertaba sobre los gritos de auxilio que se oían desde el interior de la casa.



Los efectivos que se acercaron hasta la vivienda de la víctima, quien es ex pareja de Leonardo Hisa, un empresario y ex legislador del Partido Radical, hallaron una puerta violentada en el sector del patio, por donde ingresaron, y encontraron a la mujer tendida boca abajo en el suelo del living con varias puñaladas en su cuerpo.



La Justicia aún espera recibir los resultados de la autopsia para determinar la causa fehaciente del deceso de la mujer, que se conocerá en las próximas horas.