Verónica Navarro.

"Me pegó estando embarazada, perdí un embarazo de 4 meses después de una paliza que me dio, me dejó renga, cuando tuve la operación me golpeó estando recién operada. Me partió la boca, me agarró de los pelos. Un día cuando llegamos a la casa dio vuelta todo y me pegó con el cable de la plancha". Así, de esta manera, Verónica Navarro le contó a DIARIO DE CUYO el calvario que vive desde hace 14 años.

Está separada desde enero de Jorge Onorata. Sin embargo, según dijo, el padre de su hija no deja de acosarla. Y todo empeoró cuando se puso de novia. "Yo soy ama de casa, él es propietario de un negocio de matafuegos. Empezó a ir a mi casa de noche, a ver con quién estaba. Se me quería cruzar por el portón para llevarse una moto suya que había quedado, me abría las ventanas, me veía dormir. Me llama de cualquier número a toda hora. Conocí a una persona y la ha hostigado a tal punto que tuvo que cerrar sus redes sociales", dice.

Verónica Navarro vive con pánico, por ella y por su familia. Tiene temor de que todo termine de la peor manera. "Mis padres le iniciaron una causa penal porque fue hasta su casa un domingo, ingresó y le dijo a mi papá ‘llamame a la p… de tu hija, ya vas a ver cómo te la mato y después me suicido’. Esa denuncia está en el Quinto Juzgado Correccional. Ayer fuimos a declarar. Le dije a la jueza que necesito ayuda urgente porque no puedo salir a la calle. Estoy con tratamiento psicológico. Se viene a mi casa a la madrugada y los vecinos me avisan porque saben lo que pasa".

Jorge Onorata.

La joven comentó que actualmente y debido al constante hostigamiento, se encuentra bajo tratamiento psicológico. "No me pasa un peso, me han cortado los servicios. Tengo una deuda de 18 mil pesos del gas. Estoy operada de una rodilla. No puedo trabajar en relación de dependencia. Mi cuñada me está dando trabajo por las tardes en una librería. No me da un peso por su hija. No tengo plata para pagar un abogado y en la defensoría no me quieren poner uno porque tenemos un negocio en común del que yo no veo un peso", agregó.

Verónica manifestó que el último episodio de violencia física sucedió ayer. "Él fue a buscar a nuestra hija, yo estaba en la puerta del negocio. En eso viene en la camioneta, abre la puerta de atrás, del lado del acompañante donde estaba sentada la nena y me dice ‘tomá que te voy a dar la plata’. Me arrimo, me agarra de las pulseras y me mete adentro de la camioneta, diciéndome ‘así que todavía estás con él p… de m…, que te pague él las cosas’. Mi hija a los gritos diciendo ‘papá, dejala a mi mamá’. Me tiene del pelo y el cuello, haciéndome para atrás. Ahí lo rasguñé", agregó.

En 14 años que estuvieron juntos, Verónica sostuvo que radicó diez denuncias . "Siempre hubo violencia. Yo siempre volvía con él, hasta que con ayuda psicológica le dije nunca más", concluyó.

Las publicaciones en Instagram de la víctima