A pocos minutos de finalizar el lunes, el Mundo Boca se vio sacudido por una noticia impactante: Daniela Cortés, pareja de Sebastián Villa, denunció al colombiano por violencia de género.

La víctima subió una serie de fotos a Instagram en la que constataba los goles y le agregó un relato escalofriante: "Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron dos años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia, llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad haciendo que sólo entre en desesperación. Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única", escribió.

A partir de esta situación, el cafetero emitió su descargo -a través de la misma red social- con un video de corta duración: "Hola. Les habla Sebastián Villa. A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales quería decirles que tengo mujeres en mi familia. No sé con qué intenciones se está publicando lo que se publicó, a partir de mañana empezaré a aclarar la situación con la persona indicada. Feliz noche para todos".