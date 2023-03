Una semana después de que explotara en todos los medios la denuncia que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammón por abuso sexual, el conductor compartió un video de siete minutos en el que se defendió de las acusaciones. Tras el gran impacto de esas imágenes, el joven reflexionó en sus redes y reposteó una carta que había escrito el día en el que salió a hablar del tema en un canal de televisión.

Sobre el texto, además, Benvenuto subió una foto de la época en la que era un nene, junto a un breve mensaje junto a dos emojis, una de un corazón herido y otro de un brazo mostrando fuerza. “Acá estoy, siempre”, escribió.

Qué dijo Lucas Benvenuto del video de Jey Mammón

En la carta que Lucas Benvenuto volvió a compartir en su Instagram, el texto hace foco en su pasado, relacionado a un presente turbulento en el que intenta sanar esas heridas de las que fue víctima en su niñez. “Carta a ese niño que fui algún día”, es el título que eligió para ese posteo.

“Acá voy a estar cuando te sientas solo, cuando tus horas oscuras opaquen tu sonrisa, cuando el sendero por el que caminas pierda sus colores. Acá voy a estar cuando sientas que todo pierde sentido, cuando no te entiendas. Acá voy a estar cuando el sol se deje de asomar por tu ventana, cuando la tristeza te absorba”, escribió Lucas en su Instagram.

Luego, cerró: “Acá voy a estar cuando te quedes solo y no sepas a quién acudir, cuando necesites volver de ese limbo. Acá voy a estar cuando tus lágrimas caigan y te quedes sin fuerzas, cuando los recuerdos te engañen. Acá voy a estar cuando no puedas dormir y las pesadillas se apoderen de tus sueños, cuando no quieras apagar la luz, cuando el silencio te acose. Sin que me lo pidas, acá voy a estar”.

En otro posteo, Lucas compartió una foto vieja que musicalizó con “Cae el sol”, un tema de Airbag. La estrofa de la canción mostró claramente su opinión sobre Jey Mammón. “Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar, yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir, nos ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad, no queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá”, puntualiza el hit.

Las 10 frases más impactantes del descargo de Jey Mammón tras ser denunciado por abuso sexual

Una semana después de que se conocieran las graves acusaciones que recibió, Jey Mammón negó la acusación que el joven de 30 años inició en diciembre de 2020 por hechos que habrían ocurrido en 2006.

*“Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir”.

*“Tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir”

*“Yo no violé, abusé o drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida. Ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”.

*“A Lucas lo conozco, no lo voy a negar. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16″.

*“Esta semana en la que yo estuve acá en mi casa, se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. En ese tuit yo decía ‘soñé que garch... con mi ex Lucas’. Dieron por sentado que era ese Lucas, yo podría decir que es otro, pero no, es él. Yo tuve un vínculo, una relación con Lucas”.

*“No pongo abajo de la alfombra ese tuit, no pongo abajo de la alfombra el vínculo que tuve con él, como tampoco puse abajo de la alfombra en su momento esa relación, porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle”.

*“Ese vínculo, desde el día cero que empezamos a salir, fue un vínculo lleno de amor, contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo... Nada de eso”.

*“Yo entiendo que Lucas necesita evidentemente sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas, que yo no hice. No es así”.

*“El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio a la verdad. Lo necesito y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo”.

*“Necesito recuperar mi vida”.