Sebastián Peralta y Sergio Calvi

Cuando se despertaron esta mañana, jamás imaginaron que la vida los pondría ante una situación de tal dramatismo. El incendio en una casa de calle Pasteur, poco antes de España, en Rawson, los convirtió en héroes de un hecho por demás doloroso. Sergio Calvi y Sebastián Peralta, vecinos de la zona, fueron los encargados de rescatar de entre las llamas a Héctor Díaz, el hombre que lucha por su vida en la Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga y que de no ser por ellos, hubiera encontrado una muerte segura.

"Vimos el humo y pensamos que se estaba quemando basura, pero nos paramos y salía del boquete de un aire el humo, negro, espeso. Ahí nos dimos cuenta que la casa se estaba incendiando. Rompimos la puerta a patadas y empezamos a gritar para ver si salía alguien, hasta que vimos al hombre que salía caminando. Se le estaba quemando el pelo, la espalda, le dijimos que se tirara al piso, lo sacamos arrastrando hasta afuera. Tenía quemadas las manos, el pelo, la cara, las orejas", aseguró Calvi.

"Teníamos miedo porque no encontrábamos a la mujer, no sabíamos si estaba solo o no. Afortunadamente la esposa había salido", agregó.

Bomberos investigan qué originó el siniestro que consumió también dos habitaciones y una galería con techo de caña.