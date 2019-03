La localidad de Matheu, partido de Escobar, se convirtió en el escenario de un brutal y desgarrador episodio. Una mujer de 42 años fue violada por su vecino de 18 frente a sus cuatro hijos.

Todo sucedió el último viernes a la noche, cuando la mujer cenó con sus pequeños hijos, (el más chico tiene cinco años y el más grande 10), y se acostó junto a ellos en la única cama que tienen en la casa.

Pero alrededor de las 7 de la mañana comenzó la pesadilla cuando un vecino de 18 años, identificado como Nicolás Villagra, entró a robar a la vivienda, y golpeó y violó a la mujer delante de sus cuatro hijos. Horas más tarde, el delincuente fue detenido mientras dormía en su casa.

Luego del brutal episodio, la víctima pidió ayuda a su madre y a su hermana que viven en la casa de adelante y fueron ellas quienes alertaron a la policía. La mujer fue llevada al Hospital Erill de Escobar donde un médico constató las lesiones producidas por la violación.

Más tarde, la víctima declaró ante el fiscal especializado en delitos sexuales Christian Fabio. “Cerca de las 7, uno de mis hijos se levanta para ir al baño, que queda afuera de la casa. Antes de salir me dice que había visto pasar un hombre caminando por el patio, pero no le di importancia porque adelante vive el resto de mi familia y creí que era mi hermano que estaba dando vueltas”, relató la mujer, según informó Infobae.

Y continuó: “Un par de minutos más tarde entra un hombre que tenía agarrado a mi hijo. Tenía la cara descubierta y después se la tapó con un pañuelo de la nariz para abajo. Lo reconocí de inmediato. Era el hijo de Jorge Villagra, un chico al que le dicen ‘Sam’ y es mi vecino. Mi nene me mira y me dice ‘Mami, entró‘”.

Además, ante el fiscal Fabio, la mujer detalló que una vez adentro, el delincuente le pidió que se quede quieta y que se acueste en la cama. “¡Dame la plata! ¿Dónde tenés la plata?’. Yo le contesté que no tenía dinero, pero él seguía insistiendo. Como yo me negaba, me tiró en la cama. Ahí empezó a revisar hasta que le dije que sólo tenía la plata de la AUH escondida entre las remeras. Él la agarró. Pero no se quedó conforme. Quería más. Después de eso, empezó la violación“, detalló.

“Me ató las manos atrás del cuerpo con unos cordones. Me levantó la pollera que tenía puesta e intentó abrirme las piernas. Yo las corría de un lado para el otro pero luego de varios intentos me ganó con la fuerza, me agarró de las pantorrillas y me penetró. Mientras lo hacía tenía en sus manos una cuchilla grande y había apoyado un fierro con punta al costado de la cama”, continuó.

“Me amenazaba diciéndome: ‘Abrí las piernas porque acuchillo a tus hijos’. Yo me quedaba quieta por temor a que mate a uno de mis hijos. Luego me dio vuelta y me penetró. Yo seguía aterrada”, precisó.

Luego de amenazarla en reiteradas oportunidades y de encontrar $37.000 que la víctima había escondido y que estaba ahorrando para hacer una “pieza a los chicos”, Villagra escapó.

El joven delincuente fue hallado horas más tarde durmiendo en su casa que queda a 100 metros de la de la víctima. En el allanamiento a la vivienda, que fue comandado por el fiscal Fabio y su equipo de la UFI 4, encontraron la cuchilla con la cual amenazó a la familia, el dinero sustraído y la ropa que llevaba puesta al momento del ataque.