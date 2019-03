Los escalofriantes detalles sobre la muerte de Bianca Godoy siguen conmocionando a todo Cañuelas. La pequeña, de 4 años, murió el viernes pasado luego de ingresar a la Sala de Primeros Auxilios de Máximo Paz con escoriaciones, golpes en la cara, moretones y heridas en la región anal, compatibles con una violación. Por el hecho está detenida su madre y su actual pareja.

Ahora, el padre de la menor, Ezequiel Godoy, rompió el silencio y habló por por primera vez sobre el crimen de su pequeña hija. “A mi ex mujer no se le puede llamar madre; que no salga más”, reclamó.

“Me enteré cuando estaba trabajando y me fui directamente al hospital. Tenía todo tipo de golpes, tenía un tajo en la sien, los ojos con moretones y signos de que la habían arrastrado. Todo lo que te puedas imaginar”, precisó Ezequiel en diálogo con un medio de Cañuelas.

Además, contó que su expareja no le permitía ver a la menor y detalló que había reclamado su tenencia “para hacer las cosas bien”, pero “lamentablemente nunca sucedió”.

Por otro lado, Ezequiel reconoció que en noviembre del año pasado vio a su hija con moretones y que hizo la denuncia en la Comisaria de la Mujer.

“Fui a la Comisaria de la Mujer porque ella también me había pegado a mí. Cuando me enteré que me engañaba, me pegó y me rasguñó”, denunció Ezequiel.

Luego de la muerte de la pequeña, su madre, Viviana Beatriz Roldán, y su pareja, Federico Sebastián Espinosa, fueron detenidos y se negaron a declarar.

Al respecto, el padre de la menor indicó que su hija le había detallado que cuando se portaba mal la “bañaban con agua fría”. “Yo nunca pensé que siendo madre iba a dejar que pase todo esto. Una madre no puede dejar que otra persona golpee a un hijo, no se puede llamar madre en este momento”, lamentó.

“En este momento pienso todo, la cabeza me va a mil. Me dijeron que se fueron a Cañuelas porque este pibe vendía drogas, cuando se mudaron perdí el contacto. Intenté hacer mis averiguaciones, pero no los encontré”, relató.