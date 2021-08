El dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Abel Peralta, habló esta mañana, después de la resolución judicial que permitió que siga en libertad, pero le prohibió realizar actos, acercarse al municipio de 9 de Julio y salir de la provincia. Eso, por haber sido acusado de amenazar a militantes y al intendente del departamento. "Me parece injusto", aseguró refiriéndose a la sentencia.

"Me parece injusto. Más allá de la injusticia que sufrimos en el departamento 9 de Julio, como no tengo nada que esconder vine a aclarar el tema acá en la Justicia. De ahora en adelante espero que el señor Intendente -Gustavo Nuñez- aclare todo lo que el pueblo quiere saber de 9 de Julio. En sí, en el departamento hay mucha hambruna, muchas personas sin un trabajo digno que no tienen dónde ir a presentar un currículum porque no hay nada en el departamento. Tiene que decir qué hizo con la plata que recibe de Nación, qué hizo con la plata que le dieron del terremoto, eso es lo que el pueblo se merece", afirmó Peralta al salir de la audiencia a cargo del juez de garantías Diego Sanz.

A su vez, aseguró que, aunque no está de acuerdo, acatará las medidas dictadas por el Magistrado y que será Nación quien tendrá que definir quién queda a cargo del movimiento que comanda mientras tanto.

Por otra parte, tanto él como su abogado aseguraron que aún no está probado que los audios que generaron las denuncias le pertenezcan. “Es probable que alguien me haya sacado el teléfono y haya grabado esos audios", sostuvo Peralta.

Para finalizar comentando: "No me arrepiento de nada porque lo que hago es salir a luchar por los derechos de las personas".

Entre las medidas dispuestas por el Juez contra el dirigente figuran que podrá quedar en libertad, pero con la promesa de, por el lapso de un año, someterse al proceso de investigación y no entorpecerlo, presentarse en la Comisaría 31 una vez por semana, no salir de la provincia sin autorización judicial y no acercarse a la Municipalidad de 9 de Julio y sus autoridades. A la vez, no podrá realizar cualquier acto molesto o turbatorio hacia los mismos.