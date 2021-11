El padre de Lucio Dupuy (5), el niño asesinado a golpes en La Pampa y por cuyo crimen está detenida su madre y la pareja de esta, le pidió perdón a su hijo "por no poder hacer nada" para evitar lo sucedido y señaló que las dos acusadas mantenían al nene "preso" de su "infancia e inocencia". En tanto, ayer por la tarde se desarrolló una movilización que contó con la presencia de la familia, en donde más de un centenar de personas pidieron "justicia por Lucio" y denunciaron el desempeño de la Justicia al no ser escuchados.

"Perdóname hijo, no llegué a tiempo (...) Te amo. Perdoname por no poder hacer nada", escribió Christian Dupuy, papá de Lucio, en una publicación en Facebook. "Me dejás con el alma rota buscando "el porqué" de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia", señaló.

Por la muerte de Lucio fue detenida su madre, Magdalena Esposito Valenti (24), y su pareja, Abigail Páez (27). Dupuy padre recordó que cuando realizaba una videollamada con su hijo, y le preguntaba algo, lo que hacía el niño era "mirar para los costados para ver si alguna (por la madre y su pareja) te estaban escuchando". "Por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio... tenías miedo y yo no me di cuenta", se lamentó. "Mi rusito, mi gringo, te amo tanto ya no puedo seguir más mi vida (...) dónde encuentro las fuerzas que me mandás hijo", finalizó. En tanto, Ramón Dupuy, abuelo del niño, aseguró que lo que sucedió "no tiene explicación" para la familia y afirmó que había realizado varias exposiciones en la justicia contra la madre de la víctima, publicó Télam.